Influencer Ne Demek? Influencer Kimlere Denir?

Influencer bir kelime olmaktan ziyade belirli kişiler için verilen bir unvan olarak dile getirmek mümkün. Bugün unvan ‘bulunduğu ün ve şöhret makamı üzerinden sosyal medya aracılığıyla, farklı ürün ve hizmetleri takipçileri ile paylaşarak onları etkileyen kişiler’ olarak nitelemek mümkün.



Influencer Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?



Influencer kelimesinin sözlük anlamına bakıldığında geniş bir tanım çıkmaktadır. Bu tanım kapsamında ‘Çok fazla kitleye sosyal medya üzerinden ulaşarak farklı ürün ve hizmetin tanıtımını yapan kişiler’ olarak anlatılabilir. Bu durum daha çok bir kelime yerine kişi ya da kişiler için verilmiş olan şeklinde kullanılmaktadır.



Peki, influencer kimlere denir? Influencer ‘Sahip oldukları sosyal medyayı ya da dijital kanal üzerinden, değişik bir ürün ya da servisi takipçileriyle paylaşarak pazarlama aktiviteleri gerçekleştiren, bir topluluğu etkileme ya da yönlendirme gücüne sahip kişiler’ olarak anlatmak mümkün.