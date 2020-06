İngilizce Sayılar Nasıl Yazılır? (100'e Kadar) İngilizce Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı

Rakamları 100’e kadar yazmak pek sorun teşkil etmiyor. Fakat bunu İngilizce yapmaya kalkınca sorun olabiliyor. Çünkü İngilizce dilinde, Türkçede olduğu gibi yazılar okunduğu gibi yazılmıyor. Yazımı ve okunması farklılık gösterebiliyor. Dili dönmeyenler için bu zor olabiliyor.



İngilizce Sayılar Nasıl Yazılır?



Gün içinde sipariş verirken, bir nottan bahsederken, bürokrasi içinde veya farklı yerlerde İngilizce sayıları kullanmanız gerekebiliyor. Bu konuda 1’den 100’e kadar olan sayıların İngilizce yazılmasını ve okunmasını doğru telaffuz etmenizde yarar vardır. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için rakamların İngilizce yazılışları onarlı gruplar halinde aşağıda sıralanmıştır.



İlk Yirmi Rakam Farklı Özelliktedir



İngilizcede ilk yirmi rakamın ayrı bir okunuşu bulunuyor. Yirmiden sonra her onluk sistemde rakamın yanına ilk birler basamağındaki sayılar eklenerek okunuyor. Bu sistemi kavradığınızda öğrenmeniz çok kolay olacaktır. Aşağıdaki listede İngilizce rakamların yazılışını ve Türkçe okunuşlarını bulabilirsiniz.



0 – zero (ziro)

1 – one (van) 11 – eleven (elevın)

2 – two ( tu ) 12 – twelve (twelf )

3 – three (tıri) 13 – thirteen (törtiin)

4 – four (for) 14 – fourteen (fortiin)

5 – five (fayf) 15 – fifteen (fiftiin)

6 – six (siks) 16 – sixteen (sikstiin)

7 – seven (sevın) 17 – seventeen (sevıntiin)

8 – eight (eyt) 18 – eighteen (eytiin)

9 – nine (nayn) 19 – nineteen (nayntiin)

10 – ten (ten ) 20 – twenty (tüventi)



Onarlı Ritmik Rakamların İngilizce Yazılışı ve Türkçe Okunuşu



İngilizce olarak onar onar saymayı öğrenmelisiniz.

10 – ten (ten) 60 – sixty (siksti)

20- twenty(tüventi) 70 - seventy (sevınti)

30 – thirty (törti) 80 – eighty (eyti)

40 – forty (forti) 90 – ninety (nayti)

50 – fifty (fifti) 100 - A hundred (a handrıd)



İngilizce Rakamların Türkçe Okunuşu



Birden ona kadar rakamların ve onarlı rakamları öğrendikten sonra yüze kadar istediğiniz rakamı yazmanız ve okumanız çok kolay olacaktır. Örnek verecek olursak;



25 – twenty five (tüventi fayf)

32 – thirty two (törti tu)

43 – forty three (forti tıri)

58 – fifty eight (fifti eyt)

64 – sixty four ( siksti for)

79 – seventy nine (sevınti nayn)

87 – eighty seven (eyti sevın)

91 – ninety one (naynti van) şeklinde istediğiniz rakamı yazıp, okuyabilirsiniz.