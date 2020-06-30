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    HaberlerEğitim Haberleri İngilizce Sayılar Nasıl Yazılır? (100'e Kadar) İngilizce Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı
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    30.06.2020 - 22:33 |

    İngilizce Sayılar Nasıl Yazılır? (100'e Kadar) İngilizce Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı

    Globalleşen dünyada, İngilizce evrensel bir dil olma yolunda geçerliliğini koruyor. Birçok dünya ülkesinde ana dilin dışında ilk olarak İngilizce öğretiliyor. Günlük konuşma dilinin yanı sıra, İngilizce rakamlar da büyük önem taşıyor. İngilizce rakamlarının nasıl yazıldığını ve okunduğunu öğrenip, doğru bir şekilde kullanabilirsiniz. İngilizce rakamların nasıl yazıldığını ve Türkçe nasıl okunduğunu sizler için derledik.

    İngilizce Sayılar Nasıl Yazılır? (100'e Kadar) İngilizce Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı

    Rakamları 100’e kadar yazmak pek sorun teşkil etmiyor. Fakat bunu İngilizce yapmaya kalkınca sorun olabiliyor. Çünkü İngilizce dilinde, Türkçede olduğu gibi yazılar okunduğu gibi yazılmıyor. Yazımı ve okunması farklılık gösterebiliyor. Dili dönmeyenler için bu zor olabiliyor.

    İngilizce Sayılar Nasıl Yazılır?

    Gün içinde sipariş verirken, bir nottan bahsederken, bürokrasi içinde veya farklı yerlerde İngilizce sayıları kullanmanız gerekebiliyor. Bu konuda 1’den 100’e kadar olan sayıların İngilizce yazılmasını ve okunmasını doğru telaffuz etmenizde yarar vardır. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için rakamların İngilizce yazılışları onarlı gruplar halinde aşağıda sıralanmıştır.

    İlk Yirmi Rakam Farklı Özelliktedir

    İngilizcede ilk yirmi rakamın ayrı bir okunuşu bulunuyor. Yirmiden sonra her onluk sistemde rakamın yanına ilk birler basamağındaki sayılar eklenerek okunuyor. Bu sistemi kavradığınızda öğrenmeniz çok kolay olacaktır. Aşağıdaki listede İngilizce rakamların yazılışını ve Türkçe okunuşlarını bulabilirsiniz.

    0 – zero (ziro)
    1 – one (van) 11 – eleven (elevın)
    2 – two ( tu ) 12 – twelve (twelf )
    3 – three (tıri) 13 – thirteen (törtiin)
    4 – four (for) 14 – fourteen (fortiin)
    5 – five (fayf) 15 – fifteen (fiftiin)
    6 – six (siks) 16 – sixteen (sikstiin)
    7 – seven (sevın) 17 – seventeen (sevıntiin)
    8 – eight (eyt) 18 – eighteen (eytiin)
    9 – nine (nayn) 19 – nineteen (nayntiin)
    10 – ten (ten ) 20 – twenty (tüventi)

    Onarlı Ritmik Rakamların İngilizce Yazılışı ve Türkçe Okunuşu

    İngilizce olarak onar onar saymayı öğrenmelisiniz.
    10 – ten (ten) 60 – sixty (siksti)
    20- twenty(tüventi) 70 - seventy (sevınti)
    30 – thirty (törti) 80 – eighty (eyti)
    40 – forty (forti) 90 – ninety (nayti)
    50 – fifty (fifti) 100 - A hundred (a handrıd)

    İngilizce Rakamların Türkçe Okunuşu

    Birden ona kadar rakamların ve onarlı rakamları öğrendikten sonra yüze kadar istediğiniz rakamı yazmanız ve okumanız çok kolay olacaktır. Örnek verecek olursak;

    25 – twenty five (tüventi fayf)
    32 – thirty two (törti tu)
    43 – forty three (forti tıri)
    58 – fifty eight (fifti eyt)
    64 – sixty four ( siksti for)
    79 – seventy nine (sevınti nayn)
    87 – eighty seven (eyti sevın)
    91 – ninety one (naynti van) şeklinde istediğiniz rakamı yazıp, okuyabilirsiniz.

     

    Her şey bir şakayla başladı! Günde en az 10 kişi arıyor...Bursa’nın Karacabey ilçesinde yaşayan Ali Bıçkıcı, şaka olsun diye arkadaşları tarafından cep telefonu numarası, ‘Karacabey Longozu’nun arama motoru Google’daki bilgi kutusuna eklenince, ormana gelmek isteyenlerin ilk aradığı kişi oldu. 1,5 yıldır günde en az 10 kişi tarafından bilgi almak için aranan Bıçkıcı, “'Ormanda mangal yasak mı?' diye soranlar bile oluyor” dedi.
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