İnsidans Nedir? İnsidans Hızı Nasıl Hesaplanır?

Epidemiyoloji hastalık durumlarının sebeplerinin araştırılmasını sağlamaktadır. Bunun yanında toplumlardaki hastalıkların sıklık durumlarını da incelemektedir. Hastalıklarda ne gibi mücadelelerin kullanılması gerektiği ile alakalı olarak çalışmalar yürütür ve kararlar verir. Bununla birlikte sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesinde de görevlidir. İnsidans hızı terimi epidemiyoloji ile farklı sosyal tıp bilimlerinde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

İnsidans Nedir?

İnsidans, bir zaman dilimin içindeki yeni hastaların nüfusuna oranlanmasına verilen isimdir. Eğer burada zaman belirtilmez ise o zaman yıl olarak dikkate alınmaktadır. Bu duruma şu şekilde bir örnek verilebilir. Ülkemizde tüberküloz insidansı 100000 de 35 olarak belirlenmiştir. Bu da bir sene içerisinde 100000 kişiden 35'inin tüberküloz hastalığına yakalandığı anlamına gelmektedir.

Eğer bir hastalık çok fazla görülüyor ise o zaman 1000 kişi üzerinden değerlendirme yapılmaktadır. Daha az görülen hastalıklarda ise bir milyon kişi üzerinden değerlendirmeler yapılmaktadır.

İnsidans değeri bir yıldan fazla bir zaman dilimi için ifade ediliyorsa o zaman bu durum kümülatif insidans ismini almaktadır. İnsidans sağlıklı bireylerin hastalanma olasılığı olarak da ifade edilebilir.

İnsidans Hızı Nasıl Hesaplanır?

Kümülatif insidans belirli bir zaman dilimindeki insidansın zaman diliminin başlangıcındaki nüfusa bölümü ile hesaplanmaktadır.

Bu durumda risk altında olan kişiler belirlenen sürelerce takip edilmektedir.

İleri dönük olacak şekilde çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.

Tıbbi kayıtların incelenmesi sağlanmaktadır.

İnsidans hızının hesaplanması işleminde ise payda kısmında risk altında olan kişilerin sayısı ile risk altındaki toplam süre bulunur. Aletle alakalı olan enfeksiyonların hızları çok daha sağlıklı bir şekilde hesaplanabilmektedir. Burada zaman faktörünün de hesaba katılması sağlanmaktadır.