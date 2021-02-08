İÖ Ne Demek? Üniversitelerde İÖ Kelimesinin Anlamı Ve Açılımı Nedir?

İÖ kelimesi üniversitelerde açılmış olan ön lisans veya lisans programlarına eş değer olarak açılmış bir öğretim programıdır. İkinci öğretim anlamına gelen programda, örgün öğretim gören öğrencilerden farklı olarak dersler hafta sonu veya hafta içi akşam saatlerinde verilmektedir.



İÖ Ne Demek?



Üniversitelerin farklı bölümleri için sunulmuş olan İÖ, ikinci öğretim anlamına gelmektedir. Hafta içi çalışan ve üniversite okumak isteyen kişiler için özel olarak sunulan bu ikinci öğretim sayesinde öğrenciler hafta içi gündüz saatlerinde çalışabilmektedir. Dersler genel olarak hafta içi akşam saatlerinde ve hafta sonlarında örgün olarak sunuluyor.



Üniversitelerde İÖ Kelimesinin Anlamı ve Açılımı Nedir?



Üniversiteye gitmek ve bunun için bölüm seçmek isteyen kişilerin karşılarına ilk olarak çıkan iö kelimesinin açılımı ve anlamı ikinci öğretim şeklindedir. Ancak ikinci öğretimin harç ücretleri daha yüksek olmakta ve okul giriş, çıkış saatleri farklı olmaktadır.