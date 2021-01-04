Irmak İsminin Anlamı Nedir? Irmak Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Irmak isminin kökeni Türkçedir. 5 harften oluşan Irmak ismi 2 hece ile söylenmektedir. Irmak uniseks bir isimdir. Hem kadınlar hem erkekler tarafından kullanılır. Genelde kadınlar için daha çok kullanılır. Irmak isminin kaç anlamı var bakalım.



Irmak Ne Demek?



Anlam olarak denize dökülen su anlamına gelir. Denize dökülen sulardan en geniş ve en büyük olanına Irmak denir. Akarsu, nehir anlamlarına karşılık gelir. Irmak sık kullanılan bir kelime ve son günlerde popüler olan bir isimdir. Özünde su anlamı barındırdığı için tercih edilen saf, duru güzellikteki isimlerdendir. Tüm kaynaklarda tek bir anlamı vardır. O anlamda denize dökülen en büyük su kaynağı olmasıdır.



Irmak İsmi Kuran'da Geçiyor mu?



Irmak iminin Kuran'da geçip geçmemesi ile ilgili olan bilgiler geçmediği yönündedir. Kuran'ın hiç bir bölümünde Irmak ismi geçmemektedir. Irmak isminin geçtiği kesinlikle görülmemiştir. Kuran'da geçemeyen ismin kullanımı uygundur. Kuran'da geçmez ama kullanılması caizdir. Kullanımında bir sorun bulunmamaktadır. Hem dinen hem de kültürel olarak ırmak isminin anlamı bakımından bir sakınca yoktur. Gönül rahatlığı ile kullanılabilir.