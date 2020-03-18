Irmak Okulları öğrencilerine robot alanında iki ödül

“Zeka İçin Spor” sloganıyla dünyanın farklı ülkelerinde, 29 yıldır düzenlenen ve en prestijli liselerarası robot yarışması olarak gösterilen FRC İstanbul Regional Turnuvası, 5-8 Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul Ülker Arena’da gerçekleştirildi. İnşaat firması Yapı Merkezi’nin sponsor olduğu Özel Irmak Okulları Robotics Takımı River Robotics #8079, yarışamada Hitit Angels #7292 ve Kelrot #5655 takımlarıyla ittifak yaptı.

River Robotics #8079 takımı aynı turnuvada Highest Rookie Seed ve Rookie All Star ödüllerine de layık görüldü.