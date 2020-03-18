18.03.2020 - 07:00 |
Irmak Okulları öğrencilerine robot alanında iki ödül
Özel Irmak Okulları Robotics Takımı FRC İstanbul Regional Robot Turnuvası’ndan şampiyonluk kupası ve iki ödülle döndü. Takım, Amerika’nın Houston kentinde yapılacak olan FRC Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.
“Zeka İçin Spor” sloganıyla dünyanın farklı ülkelerinde, 29 yıldır düzenlenen ve en prestijli liselerarası robot yarışması olarak gösterilen FRC İstanbul Regional Turnuvası, 5-8 Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul Ülker Arena’da gerçekleştirildi. İnşaat firması Yapı Merkezi’nin sponsor olduğu Özel Irmak Okulları Robotics Takımı River Robotics #8079, yarışamada Hitit Angels #7292 ve Kelrot #5655 takımlarıyla ittifak yaptı.
River Robotics #8079 takımı aynı turnuvada Highest Rookie Seed ve Rookie All Star ödüllerine de layık görüldü.