İş Nedir? Kısaca Meslek İle İş Arasındaki Fark Nedir?

Modern sistemde insanların yaşamını devam ettirmesi için bir iş grubunda çalışması gerekmektedir. Bu iş grupları şehirler de ve köyler olabilmektedir. Fakat meslek kavramı iş kavramında oldukça farklıdır.



İş Nedir?



İş bir sistem tarafından insanlar yönlendirilememesine rağmen kişisel becerileri doğrultusunda yapılan işlemler olmaktadır. İş kavramı daha çok kişisel beceriler ve kişisel istekler sonucunda doğrulanmaktadır. Örnek vermek gerekir ise bir birey genel olarak iş tanımına uyan durumu ressamlık veya sevdiği mesleği yapmak olabilmektedir.



Kısaca Meslek İle İş Arasındaki Fark Nedir?



Meslek bazı durumlarda insanların hayatlarını devam ettirmek için gerçekleşebilecek bir olgudur. İş ise bireylerin kişisel yetenekleri ve kişisel yeterlilikleri sayesinde hayatta kalma ve hayatında bir değer kazanma türü olmaktadır. Unutulmaması gereken bu Kazanç bazı durumlarda para olabilmektedir. Bazı durumlarda alınana bu Kazanç ise daha çok takdir ve kendini iyi hissetme olabilmektedir.



Meslek ise bir bireyin sevip veya sevmesi önemsenmeden maddi açıdan hayatını kazanabileceği sürekli iş olabilmektedir. Bireyden e olursa oldun hayatını kazanırken dikkatli olmasında ve hayatını kazanırken sevdiği işi yapmasında oldukça önem vardır. Çünkü bireylerin sağlıklı bir gelecek ve mutlu bir yaşam için iyi ve sevdiği bir işe ihtiyaç vardır.



Ayrıca eğer birey kişisel yetenek ve becerilerini görmezden gelmesi halinde oldukça fazla zarar ile karşılaşması normal olmaktadır. Bu nedenle hem kendi yararı hem de diğer insanların yararı için en sevdiği mesleği seçmesinde fayda vardır.