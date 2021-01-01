Işıl İsminin Anlamı Nedir? Işıl Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Işıl ismi Türkiye'de kullanılan Türkçe kökenli bir isimdir. Bu isim erkek çocukları yerine kız çocuklarına verilen bir isim olmaktadır. Hem kıza hem erkeğe verilen isimlerden birisini oluşturmaktadır.



Işıl İsmi Ne Demek?



Işıl ismi Türkiye'de kız çocuklarına verilen ve anlamının güzelliği ile muamele olan bir isimdir. Bu isim Türkiye'de çok sık bir şekilde kullanılmaktadır. Bu sebeple de aileler çocuklarını yani kızlarına bu ismi genel olarak vermektedirler.



Işıl isminin manası parlaklık, aydınlık manasına gelir. Anlamının güzelliği de bu ismi kullanılmasında önem teşkil eder. Ebeveynler anlamının güzelliğinin yanı sıra bu isme sahip olan insanların enerjik, canlı bir karaktere bürünmesinden ötürü de bu ismi çocuklarına gönül rahatlığı ile kullanmaktadır.



Işıl İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Ebeveynler çocuklarını isim verirken bu ismi Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediğine bakmaktadırlar. Bazı isimler Kur'an-ı Kerim'de geçmek ile birlikte bazı isimler Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde yoktur. Işıl ismi de Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir yerinde geçmeyen hiçbir ayette bulunmayan bir isimdir.