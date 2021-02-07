İsim Nedir, Nasıl Bulunur? Edebiyatta Ad Türleri, Çeşitleri Ve Örnekleri Nelerdir?

İsimler toplam 7 ana başlıkta toplanır. Varlıklarına göre adlar özel ve cins isim olarak, maddelerine göre ise somut ve soyut isim olmak üzere ikiye ayrılır.



İsim Nedir?



Ad ve özne ile eş anlamı olan isim, cümlelerdeki fiilleri gerçekleştiren etkin elemanlardır.



İsim Nasıl Bulunur?



Bir cümlede ismi bulmak için yükleme ''ne'' ya da ''kim'' sorusu yöneltilir.



1- Ahmet, odayı iki saat içinde pırıl pırıl yaptı.



Kim yaptı? - Ahmet



Cümlede Ahmet hem isim hem de özne görevindedir.



2- Masa darmadağınıktı.



Ne darmadağınıktı? - Masa



Bu cümlede ise masa kelimesi nesne ve isim olarak kullanılmıştır.



Edebiyatta Ad Türleri, Çeşitleri ve Örnekleri Nelerdir?



1- Tekil ve Çoğul isimler:



Ağaç - Tekil

Ağaçlar - Çoğul



Okul - Tekil

Okullar- Çoğul



2- Özel ve Cins isimler:



Ahmet'in babasıyla tanıştın mı? - Ahmet'in Babas Cins isim

Ahmet'in babası Hikmet Bey ile tanıştın mı? - Hikmet Bey Özel İsim



3- Basit - Birleşik - Türemiş isimler:



Kök ve gövdeden oluşup ek almamış olan sözcüklere basit isim denir.



Örnekler:



Kalem

Bağlama

Kemer

Köprü



Yapım eki alarak ilk anlamı değişen sözcükler ise türemiş isim olarak tanımlanır.



Kitap (Basit) - Kitaplık (Türemiş)



Birleşik isimler ise iki farklı kelimenin birleşip bitişik yazılmasıyla oluşur.



Eski - Şehir / Eskişehir - Hem özel hem de birleşik isimdir.