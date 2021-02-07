İsim Nedir, Nasıl Bulunur? Edebiyatta Ad Türleri, Çeşitleri Ve Örnekleri Nelerdir?
İsim, cümlelerde genellikle özne görevinde yer alan varlıklara verilen genel isimdir. Yapılarına göre birçok isim çeşidi mevcuttur. İsimler özelliklerine göre bitişik ya da ayrı yazılır. Bazı edilgen cümlelerde nesneler de isim olarak kullanılabilir. Örneğin ''ceket ıslanmış'' cümlesinde ceket kelimesi isim olarak kullanılmıştır. İsim nedir ve nasıl bulunur? Sizin için edebiyatta ad türlerini örnek cümleler ile birlikte derledik.
İsimler toplam 7 ana başlıkta toplanır. Varlıklarına göre adlar özel ve cins isim olarak, maddelerine göre ise somut ve soyut isim olmak üzere ikiye ayrılır.
İsim Nedir?
Ad ve özne ile eş anlamı olan isim, cümlelerdeki fiilleri gerçekleştiren etkin elemanlardır.
İsim Nasıl Bulunur?
Bir cümlede ismi bulmak için yükleme ''ne'' ya da ''kim'' sorusu yöneltilir.
1- Ahmet, odayı iki saat içinde pırıl pırıl yaptı.
Kim yaptı? - Ahmet
Cümlede Ahmet hem isim hem de özne görevindedir.
2- Masa darmadağınıktı.
Ne darmadağınıktı? - Masa
Bu cümlede ise masa kelimesi nesne ve isim olarak kullanılmıştır.
Edebiyatta Ad Türleri, Çeşitleri ve Örnekleri Nelerdir?
1- Tekil ve Çoğul isimler:
Ağaç - Tekil
Ağaçlar - Çoğul
Okul - Tekil
Okullar- Çoğul
2- Özel ve Cins isimler:
Ahmet'in babasıyla tanıştın mı? - Ahmet'in Babas Cins isim
Ahmet'in babası Hikmet Bey ile tanıştın mı? - Hikmet Bey Özel İsim
3- Basit - Birleşik - Türemiş isimler:
Kök ve gövdeden oluşup ek almamış olan sözcüklere basit isim denir.
Örnekler:
Kalem
Bağlama
Kemer
Köprü
Yapım eki alarak ilk anlamı değişen sözcükler ise türemiş isim olarak tanımlanır.
Kitap (Basit) - Kitaplık (Türemiş)
Birleşik isimler ise iki farklı kelimenin birleşip bitişik yazılmasıyla oluşur.
Eski - Şehir / Eskişehir - Hem özel hem de birleşik isimdir.