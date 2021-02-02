İskan Politikası Nedir, Faydaları Ve Sonuçları Nelerdir? Osmanlı'da İskan Politikası Hakkında Bilgiler…

İskan politikası, bir ülke için oldukça değerli bir sistemdir. Bu sistem sayesinde alınan topraklar devlet sınırları içerisine kolayca alınabilir. Ayrıca güven ortamı sağlanarak halkın huzuru korunmuş olur.

İskan Politikası Nedir?

İskan Politikasının temelinde insanların belirli bir alana yerleşmeleri ve hayatlarını burada sürdürmeleri yer almaktadır. Yani alınan bir toprağı başka bir millete bırakmak yerine kendi milletinden olan insanları buraya yerleştirerek orayı İskan edebilirsin. Bu sayede devletin sınırları daha çok genişleyecektir.

İskan etmek, özellikle Osmanlı'nın sıkça kullandığı bir yöntem olmuştur. Hemen her dönemde İskan politikasından faydalanılmaya çalışılmıştır. Mantık olarak da düşünüldüğünde İskan etmek son derece akıllı bir fikirdir. Bu sayede aldığınız toprakları devletin sınırlarına kalıcı olarak katabilirsiniz. Ayrıca devletin birliğine ve yapısına zarar verecek olan kişiler İskan politikası sayesinde devlet sınırlarından uzaklaştırılmıştır.

İskan Politikasının Faydaları

İskan politikasının faydaları çok fazladır. Bu faydaları genel olarak sıralayacak olursak;

İskan politikası uygulanan toprak kalıcı olmak kaydıyla ele geçirilmiş olur. İskan edilen yere yerleştirilen halk sayesinde kültür korunmuş olur. Devletin sınırları genişler. Ekonomik anlamda olumlu bir katkı sağlanır. Devletin toprak bütünlüğü korunmuş ve güvene alınmış olur.

İskan Politikasının Sonuçları

İskan politikasının askeri, ekonomik, kültürel ve siyasi sonuçları olmuştur.

Askeri Alandaki Sonuçları: Osmanlı'nın Avrupa'da yapacağı seferler için üsler yapılmış oldu. Ayrıca ordu için devşirme askerler yetişmiş oldu.

Kültürel Alandaki Sonuçları: Türk kültürü yaşatılarak iskan edilen birçok yere cami, hamam, medrese ve han gibi yapılar inşa edilmiştir.

Ekonomik Alandaki Sonuçları: Ticaret ve tarım gelişerek ekonomiye olumlu bir katkı sağlanmıştır.

Siyasi Sonuçları: Yapılan fetihlerin başarılı olduğu görüldü ve yeni yapılacak fetihlere önemli bir zemin hazırlanması sağlammış oldu.

Osmanlı'da İskan Politikası Hakkındaki Genel Bilgiler

Osmanlı Devleti'nin iskan politikası genel olarak Rumeli’ye yerleştirme amacında olmuştur. Türkmen aşiretlerin bu bölgelere yerleştirilmesi ile kültür önemli derecede korunmuştur. Ayrıca huzur ve güven ortamının sağlanması amaçlanmıştır.

Tabi her padişah farklı bir İskan politikası uygulamaya çalışmıştır. İyi ve başarılı neticeler alınsa da zaman zaman olumsuz sonuçların ortaya çıktığı da görülmüştür.