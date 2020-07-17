İskandinav Ülkeleri Hangileridir? İskandinav Ülkelerinin Başkentleri Ve Diğer Özellikleri

Biraz soğuk iklimleri olsa da misafirlerine ve vatandaşlarına sıcak bir yaşam tarzı sunan İskandinav ülkeleri gerçekten dünya üzerinde yaşanılacak en güzel yerlerin başında gelmektedir. Sıkıntı dert ve tasanın biraz olsun uzak kaldığı ve genel olarak doğa ile iç içe kalabileceğiniz ülkeler görülmeye değerdir.

İskandinav Ülkeleri Hangileridir?

İskandinavya, Kuzey Avrupa'daki ülkelerin coğrafyasıdır. Danimarka, İsveç ve Norveç İskandinav ülkeleridir. Bu ülkelerle birlikte Finlandiya, İzlanda, Faroe Adaları ve Grönland İskandinav ülkelerini oluşturmaktadır. Bu ülkelerin dilleri Fince hariç birbirine benzer. Bu diller İskandinav dilleri olarak adlandırılır.

İskandinav Ülkelerinin Başkentleri Ve Diğer Özellikleri Nelerdir?

İskandinav ülkelerinin başkentlerinden sırası ile bahsedilecek olursa:

İzlanda: Grönland'ın güneydoğusunda, Atlantik Okyanusu'nun kuzeyinde ve İskandinavya ile Büyük Britanya'nın kuzeybatısında yer alan bir ada ve Avrupa ülkesidir. Başkent ve en büyük şehir, ülkenin güneybatısındaki Reykjavík’tir. Reykjavík içerisinde İzlanda nüfusunun üçte ikisinden fazlasını barındırmaktadır. Reykjavik dünyanın en kuzey başkenti olarak kabul edilir. Resmi olarak İzlanda Avrupa Birliği'nin bir parçası değildir. Diğer bir deyişle, coğrafi olarak Avrupa'nın değildir fakat kültürel olarak Avrupa'nın bir parçasıdır. İzlanda, şu anda AB yasalarına göre oy kullanmayan bir katılımcı olarak İskandinav Pasaport Birliği ve Schengen Bölgesi üyesidir.

Norveç: Resmi adı ile Norveç Krallığı. Kuzey Avrupa'daki İskandinav Yarımadası'nın batısında bir ülkedir. Finlandiya, İsveç ve Rusya'ya komşu olan ülkenin batısında, Atlantik Okyanusu'nun bir kolu olan Norveç Denizi'ne kıyısı vardır. Anayasal monarşiyle yönetilen ülkenin başkenti Oslo'dur. Norveç 385.207 km2'lik bir alana yayılmıştır. Avrupa Birliği'ne olumsuz yaklaşımlarının nedeni, balıkçılık endüstrisini olumsuz etkileyeceklerine yönelik çekinceleridir. Diğer yandan; Norveç, İsviçre, İzlanda ve Lihtenştayn ile EFTA'nın (Avrupa Serbest Dolaşım Örgütü) üyesidir ve bu örgütten ayrılmak ya da AB'ye geçmek istememektedir.

İsveç: Resmi olarak İsveç Krallığı, Kuzey Avrupa'daki İskandinav yarımadasında bulunan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşuları batı ve kuzeyden Norveç, doğudan Finlandiya'dır. İsveç ayrıca güneydeki Öresund Köprüsü ile Danimarka'ya bağlıdır. Yaklaşık 450.295 km²'lik bir alana sahip olan İsveç, Avrupa Birliği ülkeleri arasında üçüncü büyük ülkedir. Ülkenin toplam nüfusu 10.182.291 milyondur. Ülkedeki insanların % 85'i şehirlerde yaşıyor. İsveç'in başkenti aynı zamanda ülkenin en büyük şehri olan Stockholm'dür. Başkentte 2 milyon insan yaşıyor ve 1.3 milyonu merkezde yaşıyor. Ülkenin diğer büyük şehirleri sırasıyla Göteborg ve Malmö'dür. İsveç, parlamenter sisteme sahip ve meşru bir monarşiyle yönetilen bir ülkedir. Ayrıca, ülke 1 Ocak 1995'ten beri bir Avrupa Birliği ülkesidir.

Finlandiya: Resmi olarak Finlandiya Cumhuriyeti, kuzey Avrupa'daki Baltık Denizi kıyısında bir Kuzey Avrupa ülkesidir. İskandinav yarımadasında, başkenti Helsinki'dir. Doğuda Rusya, kuzeyde Norveç ve batıda İsveç yer almaktadır.

Danimarka: İskandinavya'da başkenti Kopenhag olan Danimarka Krallığı'dır. Danimarka anayasal monarşi ile yönetilir. Grönland ve Faroe Adaları da Danimarka'ya aittir. İzlanda, 1944 yılına kadar Danimarka yönetimi altında kaldı.