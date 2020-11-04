İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

İşletme Bilgi Yönetimi bölümü eğitim yılı 4 yıldır. Lisans eğitimi olan İşletme Bilgi Yönetimi bölümünde pek çok ders bulunmaktadır. Öğrenciler 8 dönem boyunca bu derslerden sorumlu olmaktadırlar. Öğrenciler 4 yıl boyunca gördükleri tüm derslerden başarılı olmak zorundadır.



İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Nedir?



Firmalarda bilgilerin doğru ve hızlı bir şekilde aktarılması çok önemlidir. Bu nedenle bu alanda çalışacak, bilginin hızlı ve doğru bir şekilde aktarılmasını sağlayacak kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Kısaca İşletme Bilgi Yönetimi bölümü şirketler için nitelikli eleman yetiştirir diyebiliriz. Bu bölümün amacı kurumların başarısını devam ettirmeleri ve büyümeleri için bilişim ve insanlar arasındaki bilgilerin aktarılması ve oluşturulmasını sağlayacak, bulundukları sektöre katkı sağlayacak kişilerin yetiştirilmesidir.



İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?



İşletme Bilgi Yönetimi bölümü öğrencileri eğitim süresi boyunca pek çok dersten sorumlu olmaktadırlar. Öğrenciler 8 dönem boyunca aldıkları derslerden başarılı olmak zorundadır. Derslerden başarılı oldukları ve mezun olma şartlarını yerine getirdikleri taktirde İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Diplomalarını almaya hak kazanırlar. İşletme Bilgi Yönetimi bölümü derslerinden bazıları ise şunlardır:



- Genel Muhasebe

- Davranış Bilimlerine Giriş

- Bilgisayar Beceri ve Uygulamaları

- Mikro Ekonomi

- İşletme Bilimine Giriş

- Ticaret Hukuku

- Yönetim ve Organizasyon

- Finansal Yönetim

- İnsan kaynakları Yönetimi

- Örgütsel Davranış



İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



İşletme Bilgi Yönetimi bölümü mezunları genellikle kurumsal firmalarda çalışırlar. Firmaların daha verimli, başarılı olmalarını ve firmaların hedeflerine ulaşmasını sağlayacak olan kişilerdir. Ayrıca bu kişiler firmalarda yönetici veya insan kaynakları yönetici gibi unvanlara sahip olabilirler. Ana görevleri çalıştıkları şirketlerin bilgilerini verimli bir şekilde kullanmak ve şirketlere katkı sağlamaktır.

İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü İş Olanakları Nelerdir?



İşletme Bilgi Yönetimi bölümü mezunlar özel ve kamu sektörlerinde pek çok iş bulma imkanına sahiplerdir. Bu bölümden mezun olan kişiler bilgi akışının yoğun olduğu her şirkette çalışabilirler. Ayrıca devlet kurumlarındaki iş imkanlarından yararlanmak için Kamu Personeli Seçme Sınavına girmeleri gerekir. Kişilerin Kamu Personeli Seçme Sınavından alacakları puanlar bu alanlarda çalışmaları için belirleyici olmaktadır