İsmin Halleri Nedir? Adın Durumları İle İlgili Örnek Cümleler Ve Konu Anlatımı

İsmin halleri, beşe ayrılır. Bu doğru da her biri hal başka bir kurala bağlıdır. Böylece yalın hali ile beraber ele alınmak suretiyle 4 farklı hal üzerinden ekler eşliğinde ismin halleri kelimeye yansır. Bu da cümle içerisinde ismin veya zamirin belirtmesi ya da nitelemesi şeklinde değerlendirilir.

İsmin Halleri Nedir?

En çok merak edilen ve internetten öğrenciler tarafından araştırılan konular arasında ismin halleri geliyor. Farklı anlamları bulunan ve belirli kurallara sahip olan ismin beş hali bulunmaktadır.

- Yalın hali,

- Belirtme hali, (i hali)

- Yönelme hali, (e hali)

- Bulunma hali, (de hali)

- Çıkma hali, (den hali)

Beş hali üzerinden kelime kurulumu ile beraber cümle içerisinde belirtme ve niteleme işlemleri gerçekleşir. Bu durum kişi ya da nesne ve herhangi bir yer ile beraber farklı unsurlar olarak öne çıkar.

Adın Durumları ile İlgili Örnek Cümleler ve Konu Anlatımı

İsmin halleri aynı zamanda adın durumları olarak da bilinir. Böylece isim hem yalın haliyle hem de farklı ekler almak suretiyle belli başlı bazı durumları niteler. Dil bilgisi açısından önemli olan bu kurallar, aynı zamanda gündelik yaşamda da çok sık kullanılmaktadır.

İsmin yalın hali: İsmin durum eklerinden herhangi birini almamış hali yalın hali olarak bilinir. Diğer bir deyişle yapım ya da çekim ekleri alsalar dahi bu isimler yalın olarak bilinir.

‘’Bugün beraber masa taşıdık.’’

‘’Bütün kalemler masanın üzerindedir.’’

‘’Bu yatak oldukça sert.’’

Bu cümlelerde koyu yazılan kelimeler ismin yalın hali olarak öne çıkıyor.

İsmin belirtme hali (i hali): Genel olarak (ı, i, u, ü) halleri şeklinde değerlendirilirler. Diğer bir deyişle nesne görevi üstlenirler.

‘’Hepimiz burada güneşi bekliyoruz.’’

‘’Bütün kitapları sınıfta bıraktım.’’

‘’Konuyu artık daha fazla açmak istemiyorum.’’

İsmin yönelme hali (e hali): Daha çok ismin (e, a) almış hali olarak da dile getirmek mümkün.

‘’Bugün canım eve gitmek istemiyor.’’

‘’Her şey yaza çok daha güzel olacak.’’

İsmin bulunma hali (de hali): Bizim bu Kural içerisinde (de, da ,te, ta) eklerini alarak kelime grubu oluşturur. Cümleye bulunma hali kazandırır.

‘’Bugün sokakta oldukça fazla insan var.’’

‘’O kelimeyi sözlükte bulamadım.’’

‘’Bütün gün evde oturdu.’’

İsmin çıkma hali (den hali): Burada ile isim (den, dan, ten, tan) eklerini alarak değerlendirilir.

‘’Bugün İstanbul'dan ayrılıyoruz.’’

‘’O okuldan çıkalı çok oldu.’’

‘’Evden çıktığın gibi hemen bize gelmen gerekiyor.’’

Görüldüğü üzere ismin halleri 5 farklı kural üzerinde değişik görevler üstlenmiş durumda. Bu görevleri daha iyi anlayabilmek için siz de ayrı örnekler oluşturabilirsiniz.