İstanbul Galata bu yıl ilk öğrencilerini alacak

Diş Hekimliği, Sanat ve Sosyal Bilimler ile Spor Bilimleri olmak üzere 3 fakültesi, 1 meslek yüksekokulu ve 1 enstitüsü bulunan üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Nilüfer Bulut. Akademik ve sosyal hayatta marka olan isimlerden Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, Prof. Dr. Toros Alcan, Kezban Hatemi, Laki Vingas, Prof. Dr. Aşkın Asan, Sener Bulut, Ayşe Cevahir, İshak İbrahimzadeh de mütevelli heyetinde yer alıyor. Prof. Dr. Özgür Çengel de İstanbul Galata Üniversitesi’nin Rektörü olarak atandı.

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde; Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İletişim ve Tasarımı, Psikoloji, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri yer alan üniversitenin Spor Bilimleri Fakültesi’nde Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Diş Hekimliği Fakültesi’nde ise Temel Bilimler ve Klinik Bilimler Bölümleri bulunuyor. Meslek Yüksekokulu’nda Dişçilik Hizmetleri, Terapi ve Rehabilitasyon, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler bölümlerine yer verilen üniversite, bu bölümlere bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek. Bu bölümlerin taban puanları bu yılki tercihlere göre belirlenecek. Tercihlere özel burs olanakları bulunan üniversite, ilk 5 tercihine İstanbul Galata Üniversitesi’ni yazan adaylar için kayıt sırasında yüzde 25 ek tercih bursu verecek. 14 Ağustos’a kadar Galata Yerleşkesi’nde Tanıtım Günleri’nin düzenleneceği üniversitenin, burs ve indirimleriyle ilgili bilgi almak isteyenler gerek bu etkinliğe katılarak gerekse de üniversitenin internet adresini ziyaret ederek bilgi alabiliyorlar.