İstanbul Şehir Üniversitesi kapatıldı

YÖK’ten yapılan yazılı açıklamada, 25 Haziran’daki Genel Kurul Toplantısı’nda garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi’nin, İstanbul Şehir Üniversitesi’ne ilişkin, “Gelir açığını karşılama kabiliyetinin bulunmadığı, personel maaşlarının ödenemediği, faaliyetin geçici olarak durdurulması sürecinin uzamasının öğrenci, akademik, idari personel ile kamu ve özel hizmet sağlayıcılarının mağduriyetini artıracağına ve eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceğine” dair tespitlerinin, Yükseköğretim Denetleme Kurulu’nun raporlarıyla değerlendirildiği belirtildi.



‘Haklar korunacak’



2547 sayılı Kanun’un ek maddesinin 11/14 fıkrası gereği, “garantör üniversitenin bu konuya ilişkin tespiti”nin YÖK tarafından onandığı, Cumhurbaşkanlığı makamına arz edildiği ve üniversitenin faaliyet izninin Cumhurbaşkanı Kararı ile kaldırıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bilinmelidir ki öğrencilerimizin eğitim ve öğretimi önceliğimizdir. Bu hususta öğrencilerimizin, eğitim ve öğretimlerine dün olduğu gibi bundan sonra da en uygun şartlarda devam etmeleri için gerekli her türlü tedbirin vakit geçirmeksizin alınacağını bilmelerini isteriz. Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için azami hassasiyetin gösterileceği hususu başta öğrencilerimiz ve aileleri olmak üzere kamuoyuna duyurulur.”



YÖK Genel Kurulu’ndan yapılan açıklamada, İstanbul Şehir Üniversitesi’ndeki öğrencilerin garantör üniversite Marmara Üniversitesi’ne aktarılmasına karar verildiği bildirildi. Ayrıca İstanbul Şehir Üniversitesi’nin öğrencilerinin sınıf, dönem, kredi, süre gibi kazanılmış haklarının korunacağını, burs ve indirim oranlarının devam edeceği belirtildi.