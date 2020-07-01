BİST116.5250.00EURO7.690.00USD6.85-0.02ALTIN392.590.48
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri İstanbul Şehir Üniversitesi kapatıldı
    ABONE OL
    01.07.2020 - 07:00 |

    İstanbul Şehir Üniversitesi kapatıldı

    İstanbul Şehir Üniversitesi, dün Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kapatıldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kapatılan İstanbul Şehir Üniversitesi’nin öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerine devam etmeleri için her türlü tedbirin alınacağını bildirdi.

    İstanbul Şehir Üniversitesi kapatıldı

    YÖK’ten yapılan yazılı açıklamada, 25 Haziran’daki Genel Kurul Toplantısı’nda garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi’nin, İstanbul Şehir Üniversitesi’ne ilişkin, “Gelir açığını karşılama kabiliyetinin bulunmadığı, personel maaşlarının ödenemediği, faaliyetin geçici olarak durdurulması sürecinin uzamasının öğrenci, akademik, idari personel ile kamu ve özel hizmet sağlayıcılarının mağduriyetini artıracağına ve eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceğine” dair tespitlerinin, Yükseköğretim Denetleme Kurulu’nun raporlarıyla değerlendirildiği belirtildi.

    ‘Haklar korunacak’

    2547 sayılı Kanun’un ek maddesinin 11/14 fıkrası gereği, “garantör üniversitenin bu konuya ilişkin tespiti”nin YÖK tarafından onandığı, Cumhurbaşkanlığı makamına arz edildiği ve üniversitenin faaliyet izninin Cumhurbaşkanı Kararı ile kaldırıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bilinmelidir ki öğrencilerimizin eğitim ve öğretimi önceliğimizdir. Bu hususta öğrencilerimizin, eğitim ve öğretimlerine dün olduğu gibi bundan sonra da en uygun şartlarda devam etmeleri için gerekli her türlü tedbirin vakit geçirmeksizin alınacağını bilmelerini isteriz. Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için azami hassasiyetin gösterileceği hususu başta öğrencilerimiz ve aileleri olmak üzere kamuoyuna duyurulur.”

    YÖK Genel Kurulu’ndan yapılan açıklamada, İstanbul Şehir Üniversitesi’ndeki öğrencilerin garantör üniversite Marmara Üniversitesi’ne aktarılmasına karar verildiği bildirildi. Ayrıca İstanbul Şehir Üniversitesi’nin öğrencilerinin sınıf, dönem, kredi, süre gibi kazanılmış haklarının korunacağını, burs ve indirim oranlarının devam edeceği belirtildi.

    Her şey bir şakayla başladı! Günde en az 10 kişi arıyor...Bursa’nın Karacabey ilçesinde yaşayan Ali Bıçkıcı, şaka olsun diye arkadaşları tarafından cep telefonu numarası, ‘Karacabey Longozu’nun arama motoru Google’daki bilgi kutusuna eklenince, ormana gelmek isteyenlerin ilk aradığı kişi oldu. 1,5 yıldır günde en az 10 kişi tarafından bilgi almak için aranan Bıçkıcı, “'Ormanda mangal yasak mı?' diye soranlar bile oluyor” dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Kamyon Tiyatrosu’ Anadolu’ya uğurlandı

    ‘Kamyon Tiyatrosu’ Anadolu’ya uğurlandı

    Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

    Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

    Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

    Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

    ‘Yapma’ sigaraya ceza bugün başlıyor

    ‘Yapma’ sigaraya ceza bugün başlıyor

    Sıradaki Haber