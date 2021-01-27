İstanbullu Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre İstanbul'lu Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Ülkemizde Türkçenin imla ve yazım kuralları konusunda belirleyici olan kurum, Türk Dil Kurumudur. Okurken ya da yazı yazarken bir kelimenin doğru yazımının nasıl olduğundan emin olunamadığında Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanmış kaynaklara başvurulabilir.



İstanbullu Nasıl Yazılır?



Bazı yazılarda İstanbullu kelimesinin kesme işareti kullanılarak İstanbul'lu şeklinde yazıldığı görülür. Sık görülen bu yazım şekli Türk Dil Kurumunun belirlediği kurallara göre yanlıştır. Çünkü Türkçede kullanılan -li, -lı, -lu eki, bir yapım ekidir. Yapım eki alan kelimeler faklı bir anlam kazanır. İstanbullu kelimesi de İstanbul kelimesinden bağımsız olarak "İstanbul'da doğan ve yaşayan kimse"

anlamı kazanmıştır. Dolayısıyla bu kelime yazılırken kesme işareti kullanılmaz.



TDK'ya Göre İstanbul'lu Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



TDK'nın belirlediği kurallara göre İstanbullu kelimesinin yazımında kesme işareti kullanılmaz. Doğru yazımı "İstanbullu" şeklindedir.



- Eniştem, doğma büyüme İstanbulludur.

- Ben de sizin gibi İstanbulluyum.



İstanbullu kelimesi bu örneklerdeki gibi yazılır.