İstimalet Ne Demek? İstimalet Politikası Osmanlı'ya Faydaları, Sonuçları Ve Aşamaları Nelerdir?

Kökeni Arapça olması ile beraber istimalet anlamı üzerinden dönemin önemli kelimeleri içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda Osmanlı döneminde bir politika olarak da öne çıkmış bir yapıdır. Bu bağlamda pek çok kişi istimalet ne demek sorusunun cevabını internet üzerinden öğrenmeye çalışıyor.



İstimalet Ne Demek?



Öncelikle istimalet kelimesini anlamı itibariyle ele almak gerekirse, ‘Meylettirme, cezbetme ve gönül alma’ anlamlarına geldiğini söylemek mümkün. Özellikle bu anlamı ile beraber Osmanlı döneminde halka uygulanan olumlu politika içerisinde yer alır. Halk ile birlikte özellikle gayrimüslim tebayı göz etmek amaçlı ele alınmış bir politikadır.



İstimalet Politikası Osmanlı'ya Faydaları Nelerdir?



İstimalet politikası Osmanlı toprakları içerisinde yer alan halkın barış içinde yaşaması konusunda ele alınmış bir politikadır. Özellikle Avrupa'ya karşı daha barışçıl bir görüntü sağlayabilmek amaçlı, gayrimüslim tebaayı gözükmek için öne çıkıyor. Bu sayede halk daha barışçıl bir şekilde ve eşit olarak yaşama şansı elde etmiştir. Bu da Avrupa'nın Osmanlı'ya karışmasını engellemek konusunda bir dönem etkili olmuştur. En önemli faydası ise şüphesiz Osmanlı Devleti'nin fethettiği topraklarda, halka saygı duymak suretiyle bu toprakları daha rahat bir şekilde yönetme imkanı elde etmesidir.



İstimalet Politikası Osmanlı Sonuçları Nelerdir?



Osmanlı Devleti özellikle fethettiği yeni Topraklar üzerindeki gayrimüslim tebaanın tüm haklarına saygı duymuştur. Diğer bir ifade ile istimalet politikası hoşgörü politikası olarak da dile getirilir. Gayrimüslim tebaanın örf ve adetlerine, yaşayış tarzına ve dinine tamamen saygı duyulmuştur. Böylece herhangi bir iç karışıklık çıkmadan Osmanlı Devleti fethettiği bu toprakları yönetme imkanı elde etmiştir. Bu sebepten dolayı istimalet politikası o dönem Osmanlı Devleti adına büyük bir öneme sahipti. Herhangi bir karışıklık yaşanmadan topraklarda 3 huzur sağlanmış ve hem yerli halk hem de gayrimüslim tebaa eşit şartlar altında yaşamıştır.



İstimalet Politikası Osmanlı İçin Aşamaları Nelerdir?



İstimalet politikası Osmanlı için aşamalı biçimde ele alınmış ve uygulanmıştır. Öncelikle fethedilen topraklarda gayrimüslim tebaanın inancına saygı duyulmuştur. Aşamalı olarak örf ve adetleri ile beraber yaşayış tarzına karşı da saygı duyulmuştur. Aynı zamanda halkın istek ve arzuları göz önüne alınmış, buna göre belli başlı bazı olumlu politikalar gerçekleştirilmiştir. Bu politikalar aşamalı olarak gerçekleştirilmek suretiyle, fethedilen topraklarda halk daha eşit ve mutlu şekilde yaşamıştır.