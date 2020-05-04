İstinaden Ne Demek? Tdk'ya Göre Buna İstinaden Kelimesinin Anlamı Nedir?

İstinaden kelimesi dilimizde kullanılsa da köken itibariyle Arapça bir kelimedir. Resmi belgelerde kullanılmasının yanı sıra günlük yaşantımızda da cümle içinde çok sık kullanılmaktadır. İstinaden kelimesi bir görüşe dayanarak manasına gelen bir kelime olarak açıklanmaktadır.



İstinaden Ne Demek?



Türk Dil Kurumu sözlüklerinde açıklanmış olan istinaden kelimesi dilimize Arapçadan girmiştir. Arapça istināden kelimesinden dilimize geçmiştir. Cümle içerisinde zarf olarak kullanılan bir kelimedir. İstinaden kelimesi bir görüşe veya bir düşünceye dayanarak veya güvenerek anlamına gelmektedir.



TDK'ya Göre Buna İstinaden Kelimesinin Anlamı Nedir?



Arapçadan dilimize girmiş olan istinaden kelimesi dilimizde çok fazla kullanılmaktadır. Ayrıca buna istinaden kelimesi de birçok kaynakta yazılı olarak veya halk arasında sözlü olarak da kullanılmaktadır. Fakat istinaden kelime anlamı bulunuyor iken, buna istinaden kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmamaktadır. Farklı kaynaklara göre ise buna istinaden kelimesinin anlamı var olan bir görüşe dayanmak ve güvenmek anlamı taşımaktadır. İstinaden kelimesi ile ilgili cümle örnekleri şu şekildedir:



- Buna istinaden istatistiksel başka bir plan daha devreye girecek.

- Buna istinaden 2014 yılında emekliliğe başvurdum.