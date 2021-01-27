İtibariyle Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre İtibariyla Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



İtibar kelimesinden türetilmiş olan ve günlük hayatta da sıklıkla kullanılan diğer kelimeler şunlardır: İtibarlı, İtibaren ve İtibarsız.



TDK'ya Göre İtibariyle Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



İtibariyle - Yanlış (Cümlelerde zarf göreviyle kullanılan kelime genellikle ''itibariyle şeklinde yanlış yazılmaktadır. Kelimenin yanlış yazılması hatalı bir telaffuz edilmesine de neden oluyor.)



TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: İtibarıyla



İtibarıyla Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler



1- Dün itibariyle otuz iki yıllık meslek hayatımı noktaladım. (Yanlış)

2- Geçen yaz itibarıyla onunla bir daha görüşmeme kararı aldım. (Doğru)



Not: Bazı cümlelerde itibar kelimesi ve ''ile'' bağlacı birlikte kullanılabilir.



Bir insanın haysiyeti ve itibarı ile bu kadar oynanmaz ki. (Doğru)