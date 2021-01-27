İtibariyle Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre İtibariyla Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Arapça kökenli bir sözcük olan itibariyle, itibar kelimesinden türetilmiştir. Sözlük anlamı saygı olan itibar kelimesi ''ile'' eki aldığında farklı bir anlama gelir. Tek başına bir anlama gelmeyen itibariyle kelimesi ''bu bakımdan, buna göre, bununla birlikte '' anlamında kullanılır. TDK'ya göre itibariyle nasıl yazılır ve cümlelerde nasıl kullanılır? Sizin için örnek cümlelerle detaylı olarak derledik.
İtibar kelimesinden türetilmiş olan ve günlük hayatta da sıklıkla kullanılan diğer kelimeler şunlardır: İtibarlı, İtibaren ve İtibarsız.
TDK'ya Göre İtibariyle Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
İtibariyle - Yanlış (Cümlelerde zarf göreviyle kullanılan kelime genellikle ''itibariyle şeklinde yanlış yazılmaktadır. Kelimenin yanlış yazılması hatalı bir telaffuz edilmesine de neden oluyor.)
TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: İtibarıyla
İtibarıyla Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler
1- Dün itibariyle otuz iki yıllık meslek hayatımı noktaladım. (Yanlış)
2- Geçen yaz itibarıyla onunla bir daha görüşmeme kararı aldım. (Doğru)
Not: Bazı cümlelerde itibar kelimesi ve ''ile'' bağlacı birlikte kullanılabilir.
Bir insanın haysiyeti ve itibarı ile bu kadar oynanmaz ki. (Doğru)