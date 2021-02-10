İyep Ne Demek? İyep Sınavına Kimler Girebilir?

İlkokul öğrencileri için belli başlı bazı derslerin etkin bir şekilde ele alınması konusunda İyep ön plana çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda, ilkokul öğrencileri için bir eğitim olarak ifade etmek mümkün.

İyep Ne Demek?

Birçok ebeveyn İyep ne demek sorusunu merak ediyor. İlkokul 3 ve 4. sınıflarına devam eden, Türkçe ve matematik derslerinde İlkokullardaki yerleştirme programı üzerinden kazanım edinemeyen öğrenciler için bir gelişme programıdır. Uzun şekilde İlkokullarda yerleştirme programı olarak da ifade edilmektedir. Öğrencilerin diğer öğrencilerle aynı seviyeye gelerek eksik yanlarını tamamlama noktasında büyük bir öneme sahiptir. Aynı zamanda öğrencilerin uyum sürecini atlatması, zihinsel olarak daha yüksek bir özgüven ile rahatça eğitim alması olanağı sağlanır.

İyep Sınavına Kimler Girebilir?

En çok merak edilen konular içerisinde İyep sınavına kimlerin girecek olmasıdır. Bu sınava genel olarak 3 ve 4. sınıftaki öğrenciler girebilir. Özellikle matematik ve Türkçe üzerinden yeterli seviyede olmayan öğrenciler için ele alınan bir çalışmadır. Aynı zamanda dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmesi için de bu sınav üzerinden İyep büyük bir öneme sahiptir.

Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde gerçekleştirilen bu sınav ile beraber, öğrencilerin matematik ve Türkçe üzerinden seviyeleri belirlenir. Bu seviyeler doğrultusunda ilkokul yerleştirme programı devreye girer. Böylece öğrencilerin her konuda eksik kaldığı kısımlar ele alınır ve istenilen seviyeye ulaştırılmaya çalışılır. Türkçe matematik alanı üzerinden ele alınmış, aynı zamanda psiko sosyal bir eğitim olarak da ifade etmek mümkün.