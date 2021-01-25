25.01.2021 - 15:33 |
İyi Ki Varsın Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre İyiki Varsın Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
''İyi ki varsın'' diyaloglarda ve yazışmalarda sıklıkla kullanılan bir sözdür. Zamanla kalıplaşan bu ifadenin doğru yazılması için Ki'nin ek mi yoksa bağlaç mı olarak kullanıldığını bilmek gerekir. İlgi ve iyelik eki olan ''ki'' bitişik yazılırken bağlaç olarak kullanılan ki ayrı yazılmalıdır. TDK'ya göre iyi ki varsın nasıl yazılır ve cümle içerisinde nasıl kullanılır? Merak eden okurlar için ayrıntılı olarak açıkladık.
''İyi ki'' ile başlayan birçok kalıplaşmış ifade vardır. Bunların arasında en yaygın olanlarından bir diğeri doğum günlerinde söylenen ''iyi ki doğdun'' sözüdür.
TDK'ya Göre İyi Ki Varsın Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
İyiki Varsın - Yanlış
Ki sadece ilgi ya da iyelik eki olarak kullanıldığında bitişik yazılır. Örneğin: ''Masanın üstündeki kalem senin mi?'' cümlesinde ki ilgi eki olarak kullanıldığı için ''üstünde'' sözcüğü ile bitişik yazılmalıdır.
TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: İyi Ki Varsın
Örnek Cümleler:
1- İyi ki varsın, iyi ki seninle tanışmışız. (Doğru)
2- Biri bana tanımadığım bir numaradan iyiki varsın diye mesaj atmış. (Yanlış)