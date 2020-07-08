İyonlaşma Enerjisi Nedir, Nasıl Artar? İyonlaşma Enerjisinin Özellikleri

İyonlaşma enerjisi gaz halindeki atom ile ilişkili bir olan enerji türüdür. Bir maddeden elektron koparmak için iyonlaşma enerjisine ihtiyaç duyulur.



İyonlaşma Enerjisi Nedir?



İyonlaşma enerjisi gaz halinde olan atomlardan elektron koparmak için kullanılan en az seviyedeki enerji miktarına denmektedir. İyonlaşma enerjisi kavramı elektronları oluşturan artı ve eksi yüklü olan iyonların ayrışması olarak da bilinmektedir. İyonlaşma enerjisi artması için belli başlı kurallar vardır. İyonlaşma enerjisi i harfi ile gösterilir.



Birimi ise mol cinsinden ifade edilir. Atomlardan iyon oluşur ve iyonlaşma enerjisi bu şekilde meydana gelir. İyonlaşma enerjisi belirli faktörlere bağlı olarak artmaktadır. İyonlaşma enerjisi elektron alışverişinde ortaya çıkan bir enerji kaynağıdır.



İyonlaşma Enerjisi Nasıl Artar?



Periyodik tablo elementlerin sıralandığı tablodur. Periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildiği zaman iyonlaşma enerjisi artar. Artan iyonlaşma enerjisi ise birincil iyonlaşma enerjisidir. Solda sağa doğru gidilince artmasını sebebi elektrik çekim gücünden kaynaklanmaktadır.



Soldan sağa doğru gidildikçe çekirdek yükü artar ve iyonlaşma enerjisi de aynı doğrultuda artmaktadır. Sağa doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi arttığı gibi atom çapı da zıt orantılı olarak küçülmektedir. Değerlik elektron sayısı, temel enerji seviyesi, elektron alışverişi ve elektron ilgisi iyonlaşma enerjisini arttırır.



İyonlaşma Enerjisinin Özellikleri



- İyonlaşma enerjisi 1. ve 2. olmak üzere ikiye ayrılır.

- 1. iyonlaşma enerjisi 2. iyonlaşma enerjisinden daima daha azdır.

- İyonlaşma enerjisi her atom için endotermik olarak ölçülmüştür.

- İyonlaşma enerjisinin tepkimesi Y(gaz) E+1 ---> Y+ e+ olarak ifade edilir.

- İyonlaşma enerjisi ile çekirdeği arasında ters orantı vardır.

- İyonlaşma enerjisinin periyodik tabloda periyot boyunca değişimi düzensizdir.

- Çekirdek yükü arttıkça iyonlaşma enerjisi de aynı doğrultuda artmaktadır.

- Bir atomdan iyon yüklü yani iyonlaşma enerjisi ile ilgili parçacık oluşabilir.

- İyon oluşumunda atomun proton sayısında herhangi bir değişime rastlanmaz.

- İyonlaşma enerjisi periyodik tablo hakkında büyük fikirler verir.

- Bazı iyonlaşma enerjilerinde ise nadir olarak sapmalar meydana gelebilir.