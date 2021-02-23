İzafiyet Teorisi Nedir? İzafiyet Teorisini Kim Bulmuştur, Formülü Nedir?
Göreceli ile eş anlamlı olan izafiyet kelimesi, kişiden kişiye göre değişen, mutlak olmayan demektir. Bu teoride zamanın, uzayda bulunduğu konuma göre farklı şekillerde algılanabileceği savunulur. Zaman, hem algısal düzlemde hem de uzayda sabit değildir. Bunun en büyük etkenlerinden bir diğeri ışığın hızıdır. İzafiyet teorisi nedir ve kim tarafından bulunmuştur? Merak edenler için tüm yönleriyle derledik.
Deney ve gözlemle kanıtlanamadığı için izafiyet teorisi, bilimsel bir yasa haline gelmemiştir. Bazı bilim insanları ve fizikçiler ise görelilik kuramını ''a priori'' olarak tanımlıyor. Deneyle kanıtlanmasına gerek duyulmayan, akılla kavranabilen bilimsel gerçeklere a priori denir.
İzafiyet Teorisi Nedir?
İzafiyet teorisi, uzayda, ışık hızına ve bulunulan konuma göre zamanın farklı algılanması demektir. Bu teori, uzayın her alanında ve dünyada da geçerlidir. Otobüs bekleyen biri ile uyuyan biri için vakit aynı geçmez. Uyuyan kişi için saatlerin geçişi birkaç dakika kadar kısadır. Otobüs bekleyen kişi içinse aynı durum söz konusu değildir.
Günümüzde izafiyet teorisine alternatif bir bakış açısı sunan birçok bilimsel çalışma yapıldı. Paralel evren teorisi ve entropi yasası bunların arasında yer alıyor.
İzafiyet Teorisini Kim Bulmuştur?
İzafiyet teorisi Albert Einstein tarafından geliştirilmiştir. Alman bilim adamının bu teoriyle ilgili kaleme aldığı İzafiyet Teorisi: Görelilik Kuram kitabı, ilk kez 1916 yılında yayımlandı. 1920 yılında İngilizceye çevrilen kitap sonraki yıllarda 30'dan fazla yabancı dile çevrildi.
İzafiyet teorisi ile ilgili yazılmış diğer kitaplardan bazıları şunlardır:
Bruce Bassett - İzafiyet Teorisi
James Clark Maxwell - Görelilik Teorisi
Jim- Al Khalili - Paradoks: Bilimin En Büyük Dokuz Bilmecesi
İzafiyet Teorisinin Formülü Nedir?
İzafiyet teorisinin formülü şu şekilde yazılır:
E = mc²
Bu formüle ve görelilik kuramına göre kütle ve ışık hızının toplamı enerjiye eşittir.