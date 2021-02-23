İzafiyet Teorisi Nedir? İzafiyet Teorisini Kim Bulmuştur, Formülü Nedir?

Deney ve gözlemle kanıtlanamadığı için izafiyet teorisi, bilimsel bir yasa haline gelmemiştir. Bazı bilim insanları ve fizikçiler ise görelilik kuramını ''a priori'' olarak tanımlıyor. Deneyle kanıtlanmasına gerek duyulmayan, akılla kavranabilen bilimsel gerçeklere a priori denir.

İzafiyet Teorisi Nedir?

İzafiyet teorisi, uzayda, ışık hızına ve bulunulan konuma göre zamanın farklı algılanması demektir. Bu teori, uzayın her alanında ve dünyada da geçerlidir. Otobüs bekleyen biri ile uyuyan biri için vakit aynı geçmez. Uyuyan kişi için saatlerin geçişi birkaç dakika kadar kısadır. Otobüs bekleyen kişi içinse aynı durum söz konusu değildir.

Günümüzde izafiyet teorisine alternatif bir bakış açısı sunan birçok bilimsel çalışma yapıldı. Paralel evren teorisi ve entropi yasası bunların arasında yer alıyor.

İzafiyet Teorisini Kim Bulmuştur?

İzafiyet teorisi Albert Einstein tarafından geliştirilmiştir. Alman bilim adamının bu teoriyle ilgili kaleme aldığı İzafiyet Teorisi: Görelilik Kuram kitabı, ilk kez 1916 yılında yayımlandı. 1920 yılında İngilizceye çevrilen kitap sonraki yıllarda 30'dan fazla yabancı dile çevrildi.

İzafiyet teorisi ile ilgili yazılmış diğer kitaplardan bazıları şunlardır:

Bruce Bassett - İzafiyet Teorisi

James Clark Maxwell - Görelilik Teorisi

Jim- Al Khalili - Paradoks: Bilimin En Büyük Dokuz Bilmecesi

İzafiyet Teorisinin Formülü Nedir?

İzafiyet teorisinin formülü şu şekilde yazılır:

E = mc²

Bu formüle ve görelilik kuramına göre kütle ve ışık hızının toplamı enerjiye eşittir.