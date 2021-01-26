Izdırap Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Izdırab Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Izdırab kelimesi ile eş anlamlı olan diğer kelimeler şunlardır: Elem, tasa, çile ve gam.



TDK'ya Göre Izdırap Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



TDK'ya göre bu kelime şu şekilde yazılmalıdır: Istırap



Izdırap - Yanlış

Isdırap - Yanlış



Dilimizde yaygın olarak ızdırap şeklinde yazılan kelimenin doğrusu ''Istırap''tır. Bu nedenle ızdırap ve Isdırap şeklinde yazılıp telaffuz edilmemelidir.



Örnek Cümleler:



1- Onun özlemiyle kaç yıldır ıstırap çekiyor. (Doğru)



2- İçimdeki ızdırap bir türlü geçmek bilmiyor. (Yanlış)



3- Onun çektiği ıstırapı kimse çekmemiştir. (Yanlış)



Istırap kelimesi ek aldığında, kelimenin sonundaki p kelimesi yumuşar ve ''b'' şeklinde yazılır.



4- Bu kitap Mecnun'un Leyla için çektiği ıstırabı anlatıyor. (Doğru)



5- Sonunda çektiği ıstıraplardan kurtulmayı başardı. (Doğru)