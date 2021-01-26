BİST1.540-0.15EURO9.000.11USD7.420.22ALTIN441.77-0.01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Izdırap Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Izdırab Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
    ABONE OL
    26.01.2021 - 01:21 |

    Izdırap Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Izdırab Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Dilimize Arapçadan geçmiş olan ''Izdırap'' kelimesi, acı, iç sıkıntısı, huzursuzluk, dert anlamına gelir. Kelimenin orijinal hali Idtirab'tır. 15. yüzyılda dilimize geçmiş olan kelime, yazımı sıklıkla karıştırılan kelimeler arasında yer alıyor. TDK'ya göre ızdırap nasıl yazılır ve cümle içinde nasıl kullanılır? Örnek cümleler ile birlikte detaylı bir şekilde derledik.

    Izdırap Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Izdırab Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Izdırab kelimesi ile eş anlamlı olan diğer kelimeler şunlardır: Elem, tasa, çile ve gam.

    TDK'ya Göre Izdırap Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    TDK'ya göre bu kelime şu şekilde yazılmalıdır: Istırap

    Izdırap - Yanlış
    Isdırap - Yanlış

    Dilimizde yaygın olarak ızdırap şeklinde yazılan kelimenin doğrusu ''Istırap''tır. Bu nedenle ızdırap ve Isdırap şeklinde yazılıp telaffuz edilmemelidir.

    Örnek Cümleler:

    1- Onun özlemiyle kaç yıldır ıstırap çekiyor. (Doğru)

    2- İçimdeki ızdırap bir türlü geçmek bilmiyor. (Yanlış)

    3- Onun çektiği ıstırapı kimse çekmemiştir. (Yanlış)

    Istırap kelimesi ek aldığında, kelimenin sonundaki p kelimesi yumuşar ve ''b'' şeklinde yazılır.

    4- Bu kitap Mecnun'un Leyla için çektiği ıstırabı anlatıyor. (Doğru)

    5- Sonunda çektiği ıstıraplardan kurtulmayı başardı. (Doğru)

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Koca: İyileşen her hastamız en büyük motivasyonumuzdur

    Bakan Koca: İyileşen her hastamız en büyük motivasyonumuzdur

    Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

    Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

    5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

    5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

    Son dakika: Koronavirüste umut verici gelişme! Bakanlık tabloyu paylaştı

    Son dakika: Koronavirüste umut verici gelişme! Bakanlık tabloyu paylaştı

    Sıradaki Haber