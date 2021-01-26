Izdırap Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Izdırab Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Dilimize Arapçadan geçmiş olan ''Izdırap'' kelimesi, acı, iç sıkıntısı, huzursuzluk, dert anlamına gelir. Kelimenin orijinal hali Idtirab'tır. 15. yüzyılda dilimize geçmiş olan kelime, yazımı sıklıkla karıştırılan kelimeler arasında yer alıyor. TDK'ya göre ızdırap nasıl yazılır ve cümle içinde nasıl kullanılır? Örnek cümleler ile birlikte detaylı bir şekilde derledik.
Izdırab kelimesi ile eş anlamlı olan diğer kelimeler şunlardır: Elem, tasa, çile ve gam.
TDK'ya Göre Izdırap Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
TDK'ya göre bu kelime şu şekilde yazılmalıdır: Istırap
Izdırap - Yanlış
Isdırap - Yanlış
Dilimizde yaygın olarak ızdırap şeklinde yazılan kelimenin doğrusu ''Istırap''tır. Bu nedenle ızdırap ve Isdırap şeklinde yazılıp telaffuz edilmemelidir.
Örnek Cümleler:
1- Onun özlemiyle kaç yıldır ıstırap çekiyor. (Doğru)
2- İçimdeki ızdırap bir türlü geçmek bilmiyor. (Yanlış)
3- Onun çektiği ıstırapı kimse çekmemiştir. (Yanlış)
Istırap kelimesi ek aldığında, kelimenin sonundaki p kelimesi yumuşar ve ''b'' şeklinde yazılır.
4- Bu kitap Mecnun'un Leyla için çektiği ıstırabı anlatıyor. (Doğru)
5- Sonunda çektiği ıstıraplardan kurtulmayı başardı. (Doğru)