25.12.2020 - 07:00 |
İzmir Ekonomi’den yeni merkez
Ege Bölgesi’nde klinik psikolog yetiştiren tek vakıf üniversitesi olan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), psikolojik desteğe ihtiyaç duyan tüm İzmirlilerin birebir hizmet alabileceği Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni (PUAM) hizmete açtı.
İEÜ’de yüksek lisans eğitimi alan 15 psikolog ve bir klinik psikolog, hafta içi her gün açık olacak merkezde, randevu alarak kendilerine başvuran kişilerle görüşerek sorunlarına çözüm bulunmasına katkı sağlayacak.