İzmir Haritası: İzmir İlçeleri Nelerdir? İzmir İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Ege Bölgesi'nde yer alan İzmir aynı zamanda Ege'nin incisi olarak da bilinmektedir. Özellikle tatil alanları ile yaz aylarında dünya çapında turist çeker. Diğer taraftan tarihi ve kültürel Yapı açısından da geçmişi oldukça eskiye dayanmaktadır. Sanayileşme konusunda ise İstanbul ve Ankara ile beraber en çok öne çıkan şehirlerden biridir. Ayrıca bölgenin birçok farklı ilçesi bulunmaktadır ve nüfusu oldukça yüksektir.

Kaynak: cografyaharita.com





İzmir'in Kaç İlçesi Vardır?



İzmir, İstanbul ile beraber en çok ilçeye sahip olan şehirler arasında yer alır. Önemli bir kısmının denize kıyısı olması ile beraber bazıları ise iç kesimlerde kalır. Ancak özellikle denize yakın olan ilçelerin çok daha yoğun nüfusa sahip olduğunu söylemek mümkün. Bu doğrultuda şu an güncel olarak İzmir'in toplamda 30 tane ilçesi bulunmaktadır. Her bir ilçesi ulaşım ya da eğitim ve sağlık açısından yüksek bir noktaya çıkmış iken, aynı zamanda sanayileşme konusunda da önemli bir potansiyel teşkil ediyorlar.



İzmir'in Nüfusu Ne Kadar?



İzmir nüfus bakımından da Türkiye'nin en yoğun şehirleri arasında gelmektedir. Bu doğrultuda şu an günümüz nüfusu açısından İzmir 4.367.251 kişi olarak öne çıkıyor. Bunların 2.174.319 kişisi erkek olarak öne çıkmaktadır. 2.192.932 kişi ise İzmir'de kadınlar olarak öne çıkıyor. Yani yüzde açıdan nüfus bakımından bakıldığında kadın nüfusu erkek nüfusuna göre İzmir'de daha fazladır. 2020 yılı itibariyle şu an güncel nüfusu ele alındığında İzmir'in bu şekildedir.



İzmir'in İlçeleri Nelerdir?



İzmir toplamda 30 tane ilçeye sahiptir. Her bir ilçe her açıdan önemli bir potansiyel teşkil etmekte ve yoğunluk yaşamaktadır. Bu konuda sırasıyla İzmir'in ilçelerini şöyle sıralamak mümkün;



- Aliağa

- Balçova

- Bayındır

- Bayraklı

- Bergama

- Beydağ

- Bornova

- Buca

- Çeşme

- Çiğli

- Dikili

- Foça

- Gaziemir

- Güzelbahçe

- Karabağlar

- Karaburun

- Karşıyaka

- Kemalpaşa

- Kınık

- Kiraz

- Konak

- Menderes

- Menemen

- Narlıdere

- Ödemiş

- Seferihiasar

- Selçuk

- Tire

- Urla