İzmirim Kart (Kent Kart) Bakiye Sorgulama: Eshot Üzerinden Kullanım Sorgulama Nasıl Yapılır?

Ulaşım, bütün vatandaşların hayatında oldukça fazla öneme sahiptir. Şehir içi ulaşımda kullanılan kart sistemleri ise ulaşımı vatandaşlar için çok daha kolay bir hale getirmektedir.

İzmirim Kart Bakiye Sorgulama

İzmirim kart, İzmir ilinde şehir içi ulaşımda içine bakiye yüklenerek kullanılan bir karttır. Bu kartlar öğrenci ve tam kullanım olarak ayrılan kartlardır. İzmir'de öğrenci tarifesi 1.64, tam tarife 3.56, öğrenmen tarifesi 3, 60-64 yaş arası tarife de 3 Tl olarak belirlenmiştir. İzmirim kartlar içinde yeterli bakiyenin olması ulaşımı sağlamak için olanak tanımaktadır. İzmirim kartlara yüklenen bakiye miktarı ise internet üzerinden birkaç kısa adımda kontrol edilebilmektedir.

Eshot Üzerinden Kullanım Sorgulama Nasıl Yapılır?

Eshot sitesi üzerinden İzmirim kartlar içinde bulunan bakiye sorgulaması birkaç dakika içinde gerçekleştirilebilmektedir. Bu imkan vatandaşlara her an bakiye sorgulama özelliği sunmaktadır. İzmirli vatandaşların İzmirim kart bakiye sorgulama işlemleri için aşağıdaki adımları uygulamaları gerekmektedir:

1- https://www.eshot.gov.tr sitesine giderek İzmirim kart bakiye sorgulama seçeneğine tıklayın.

2- Açılan kısma akıllı kart numaranızı ve ekranda gördüğünüz kodu girin.

3- Devam et diyerek İzmirim kartınızda bulunan bakiyeyi sorgulayabilirsiniz.

4- Aynı işlemi birden fazla İzmirim kart için gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca eshot.gov.tr sitesi üzerinden dilerseniz İzmirim kartlarınıza kredi kartı veya banka kartlarını kullanarak bakiye de yükleyebilirsiniz.