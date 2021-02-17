Jale İsminin Anlamı Nedir? Jale Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Jale isminin anlamı, gece yağan ve yapraklara konan ince nem olarak bilinir.



Jale Ne Demek?



Jale ismi herkes tarafından duyulmuş bir isimdir. Jale isminin anlamı olup olmadığı kişiler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Özellikle anne ve baba olacak kişiler çocuklarına isim vermeden önce derin bir araştırma yapıyor. Jale ismi, gece yağışları sonrasında yapraklarda oluşan ince nem anlamına geliyor. Anne ve babalar Jale isminin anlamını öğrenerek, çocuklarına bu ismi verebiliyor.



Jale İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?



Jale ismi yapılan araştırmalarda Kuran'da geçmediği görülmüştür. Jale isminin Kuran'da olmaması sebebi, Arapça kökenli bir isim olmamasıdır. Jale ismi Farsça kökenli bir kelime olarak kullanılıyor. Kuran'da geçen isimler arasında Jale ismi bulunmuyor. Birçok kişi Jale isminin Kuran'da geçip geçmediğini araştırarak bir bilgi sahibi olmak istiyor. Bir ismin Kuran'da geçmemesi, o ismin verilemeyeceği anlamını taşımıyor.



Kuran'da yer almayan isimler de yeni doğanlar için uygundur. Herhangi bir sakıncası bulunmadığından, Jale ismi tercih edilerek kullanılabilir. Anne ve babalar bu konuda hassas davranmıyorsa, Jale ismini çocukları için kullanabilir.