Janti Ne Demek? (TDK) Filmlerde Geçen Janti Adam, Janti Olmak Ve Janti İnsan Nedir?

Janti kelime kökeni itibari ile İtalyancadır. İtalyancadan Türkçe de dahil olmak üzere pek çok dile daha geçmiştir. Daha çok bugünkü genç kesim tarafından sık sık kullanılmaktadır.



Janti Ne Demek? (TDK)



Türk dil kurumuna göre janti beyefendi anlamına gelmektedir. Sadece erkekler için kullanılır. Tabi ki de bir insana sadece erkek olduğu için janti denmez. Janti daha çok klas olan beyefendilere hitap edilerek kullanılır. Genelde sıfat olarak kullanılan bir kelimedir. Bu bakımdan birine janti diye hitap etmek doğru olmaz. Yani bir hitap sözcüğü değildir.



Filmlerde Geçen Janti Adam ya da İnsan Nedir?



Filmlerde genelde iyi giyimli ve tavırları hoş insana janti denir. Bu bakımdan klas ya beyefendi insanları tanımlamak için filmlerde janti sözcüğü kullanılır.