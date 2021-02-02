Japonca'da Sakura Ne Demek? Çam Ve Sakura Kelimeleri Ne Anlama Gelir?

Yeni açılan şehir hastanesi ile beraber verilen çam ve Sakura isimleri nedeniyle, bu kelimeleri gündem haline gelmesi internetten araştırmalarına vesile oldu. Özellikle Japonya ve Türkiye arasında bir bağlantı kurabilmek için, taşıdıkları anlam üzerinden bu iki kelime ele alındı ve seçildi.



Japonca'da Sakura Ne Demek?



Son zamanlarda sakura ne demek merak ediliyor. Sekuro Japoncada Prunus Cinsinden birkaç farklı ağacın herhangi birinin çiçeği olarak ifade edilir. Özellikle Japon kültürü içerisinde çok önemli bir yere sahiptir. Zira Japonya'nın ulusal simgeleri arasında yer aldığını söylemek mümkün. Özel bir çiçek olması ile beraber farklı renkler üzerinden bir bitkidir.



Çam ve Sakura Kelimeleri Ne Anlama Gelir?



Çam uzun ömürlü ve çok güzel kokulu bir bitki olarak öne çıkar. Zaten Türkiye'de pek çok kişi çamın ne olduğunu iyi bilir. Aynı zamanda açılışı yapılan Şehir Hastanesi ile beraber Japon ve Türk kültür arasındaki bağlantı için Çam ile beraber sakura ele alındı ve kullanıldı. Bu bağlamda saura ise özel bir bitkinin çiçeği olarak öne çıkar. Bu bitki aynı zamanda Japonya'nın ulusal simgesi olarak da büyük öneme sahiptir.