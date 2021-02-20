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    HaberlerEğitim Haberleri Jiyan İsminin Anlamı Nedir? Jiyan Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?
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    20.02.2021 - 17:09 |

    Jiyan İsminin Anlamı Nedir? Jiyan Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

    Pek bilinmeyen ve ilginç isimlerden biri olarak Jiyan öne çıkıyor. Hiç duyulmamış olsa bile Türkiye'de yerleşik olarak bulunan ve değerlendirilen isimlerden biridir. Peki Jiyan isminin anlamı nedir? Jiyan ne demek, hangi anlama gelir? İşte bu isim için merak edilen bilgiler.

    Jiyan İsminin Anlamı Nedir? Jiyan Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

     Kökeni Farsça olan Jiyan ismi oldukça değişik adlar içerisinde geliyor. Ancak özellikle anlamını öğrenen pek çok anne ve baba, bu ismi değerlendirme konusunda listeyi alıyor. Erkek çocukları için değerlendirilen bu güzel isim, anlamı ile beraber okunuşu üzerinden de tercih ediliyor.

     Jiyan Ne Demek?

     Son zamanların popüler isimleri arasına Jiyan girmiş durumda. O yüzden internet üzerinden ne anlama geldiği konusunda da bilgi alınmaya çalışılıyor.

     - Coşmuş

     - Kükremiş

     - Kızgın 

     Öyleyse güçlü ve karakteristik anlamları ile beraber erkek çocuklar için kullanılabilecek güzel isimler içerisinde bulunuyor. Özellikle baskın bir yapı sunması sebebiyle, erkek çocuklarına güzel bir uyum sağladığını söylemek mümkündür.

     Jiyan İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

     Merak edilen bir konuda Jiyan isminin Kur'an'da geçip geçmediğidir. Kökeni Farsça olan ve Türkiye'de yeni yeni öğrenilen bu isim Kur'an'da yer almaz. Özellikle değişik ve özgün bir isim arayanlar için tercih edecek özel adlardan biridir. Genelde nadir ve özgün bir isim olduğundan dolayı tek başından kullanılması daha doğru olur. Tabii amaca uygun olarak eğer uyumlu olursa başka isimlerle de bir araya getirmek mümkün.

     

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