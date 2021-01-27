Kaale Almak Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Kaale Alma Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Önceki yıllarda bu kelime daha çok ''kaale almamak'' şeklinde kullanılıyordu. Kaale almamak sözü, yaşanan bir olayı ya da bir kişiyi umursamamak, bir meseleyle gereğince ilgilenmemek manasında kullanılır.



TDK'ya Göre Kâale Almak Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Kâale almak



Kaele Almak - Yanlış:

Kale Almak - Yanlış

Kaala almak - Yanlış



Kâale Almak ile İlgili Örnek Cümleler



1- Onu kâale almadığımı görünce iyice sinir oldu. (Doğru)

2- Sen bu yaşananları kaele almıyor musun cidden? (Yanlış)

3- Söylediklerimi kaala alırsan iyi edersin. (Yanlış)



Not: Türkçede ''şapka işareti'' olarak da bilinen düzeltme işareti kaldırılmamıştır. Bu nedenle kâale almak sözcüğündeki ilk a harfinin üstüne şapka işareti konmalıdır.