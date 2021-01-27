Kaale Almak Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Kaale Alma Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Arapçadan dilimize geçmiş olan kaale almak kelimesi ''kâl'' kökünden türetilmiştir. Kal sözcüğü Arapçada söz, kelam, laf anlamına gelir. Kaale almak ise söylenen bir şeyi sözden saymak, ciddiye almak, önemsemek demektir. Kaale almak TDK ve diğer kaynaklarda nasıl yazılır? Merak eden okurlar için tüm yönleriyle derledik.
Önceki yıllarda bu kelime daha çok ''kaale almamak'' şeklinde kullanılıyordu. Kaale almamak sözü, yaşanan bir olayı ya da bir kişiyi umursamamak, bir meseleyle gereğince ilgilenmemek manasında kullanılır.
TDK'ya Göre Kâale Almak Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Kâale almak
Kaele Almak - Yanlış:
Kale Almak - Yanlış
Kaala almak - Yanlış
Kâale Almak ile İlgili Örnek Cümleler
1- Onu kâale almadığımı görünce iyice sinir oldu. (Doğru)
2- Sen bu yaşananları kaele almıyor musun cidden? (Yanlış)
3- Söylediklerimi kaala alırsan iyi edersin. (Yanlış)
Not: Türkçede ''şapka işareti'' olarak da bilinen düzeltme işareti kaldırılmamıştır. Bu nedenle kâale almak sözcüğündeki ilk a harfinin üstüne şapka işareti konmalıdır.