Kaba Zıt Anlamlısı Nedir? Kabanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Hoyrat, nobran ve yabani kelimeleriyle eş anlamlı olan ''Kaba' sözcüğü, estetik bir görünüme sahip olmayan elbiseler için de kullanılır.



Kabanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



1- Narin:



Farsça kökenli bir sözcük olan Narin, kibar ve kolay incinen demektir.



Örnek Cümle:



Kaba göründüğüne bakma; çok narin bir insan aslında.



2- Nazik:



Tıpkı Narin sözcüğü gibi Nazik de Farsça kökenlidir. Yumuşak huylu ve çıtkırıldım insanlar için de bu kelime kullanılır.



Örnek Cümle:



Senin bu kadar nazik biri olduğunu bilmiyordum.



3- İnce:



Mecazi anlamda ''İnce'' kelimesi de ''Kaba'' ile zıt anlamlıdır.



Örnek Cümle:



Onun bu kadar ince ruhlu ve romantik biri olması beni fazlasıyla etkiledi.



Kaba kelimesi ile zıt anlamlı olan diğer kelimeler şunlardır:



Görgülü, centilmen, rakik, kibar.