Kadı Ne Demek? Tdk'da Kadılık Ve Kadı Olmak Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu için kadı kelimesi, ‘Tazminat dönemi ne kadar bütün farkı davalara; tazminat döneminden sonra ise boşanma, evlilik, nafaka ve miras gibi davaları gören mahkeme başkanları’ şeklinde ifade edilmektedir.



Kadı Ne Demek?



Kadı Osmanlı döneminde pek çok farklı davaya bakan mahkeme başkanlarıydı. Tazminat dönemi öncesi ve tazminat dönemi sonrası şeklinde farklı görevlere sahiptir. Özellikle miras, boşanma, evlilik ve bu gibi davalar tazminat sonrası dönemde Kadı’nın göreviydi.



TDK'da Kadılık ve Kadı Olmak Kelimelerinin Anlamı Nedir?



Kadı kelimesi üzerinden türemiş olarak ise katılık TDK’da, ‘Kadı olma durumu ya da Kadı’nın görevleri’ şeklinde ifade edilmektedir.



Bu ifade doğrusunda Kadı olmak kelimesi ise Türk Dil Kurumu'na göre, ‘Osmanlı döneminde pek çok farklı davaya bakan mahkeme başkanı olan kişi’ biçiminde ifade etmek mümkün.



Bu doğrultuda o dönem Kadı’nın aldığı tüm kararlar kesinlik taşıyordu. Bu kesinlik doğrultusunda pek çok farklı dava süreci kadı üzerinden ele alınmakta ve tamamlanmaktaydı. Kadı kelimesi ile beraber aynı zamanda bu kelime üzerinden türemiş sözcükleri amaca uygun değerlendirebilirsiniz. Özellikle yazılı kaynaklarda ve bazı eserlerde karşılaştığınızda cümleyi daha iyi anlamanız mümkün.