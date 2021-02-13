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    13.02.2021 - 02:38 |

    Kadraj Ne Demek? (Tdk) Kadrajlamak, Kadraja Sığmamak Ve Kadraj Arkası Nedir?

    Fransızca kökenli bir sözcük olan kadraj, özellikle sinema ve fotoğrafçılık sanatında sıklıkla kullanılan bir terimdir. Sözlük anlamı çerçeve olan kadraj, altın kesim kuralları ile birlikte uygulanır. Fotoğrafın netliğini ve kalitesini belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Sinemada ise kadrajdan sorumlu olan kişiye görüntü yönetmeni denir. TDK'ya göre kadraj ne demek ve kadrajlamak, kadraja sığmamak, kadraj arkası terimlerinin anlamı nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

    Kadraj Ne Demek? (Tdk) Kadrajlamak, Kadraja Sığmamak Ve Kadraj Arkası Nedir?

    Sanatsal değeri olan fotoğraflar çekmek için kadraj bilgisi şarttır. Nesnelerin konumlandırılması ve ışık kullanımı da kadrajı belirleyen temel ögeler arasında yer alır.

    Kadraj Ne Demek? (TDK)

    Kadraj, çerçeve, fotoğraf karesi ve vizörde yer alan görüntü demektir.

    Kadrajlamak, Kadraja Sığmamak Ve Kadraj Arkası Nedir?

    1- Kadrajlamak:

    Fotoğrafı çekilmek istenen kişi ya da nesneyi fotoğraf karesinin ortasına yerleştirmek demektir.

    2- Kadraja sığmamak:

    Kalabalık bir grubun ya da yüksek bir binanın fotoğrafı çekilmek istendiğinde, görüntü bazen fotoğraf karesine sığmaz. Sadece bir kısmı görülen fotoğraflar için kadraja sığmamak ifadesi kullanılır.

    3- Kadraj arkası:

    Bir fotoğrafı çekmeden ya da filmi kayda başlamadan önce görüntünün açısını ayarlamak demektir.

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