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    HaberlerEğitim Haberleri Kahkül Nasıl Yazılır? TDK Sözlük'te Kakhül Mü Yoksa Kakül Olarak Mı Yazıyor? Kahkül Kelimesinin Doğru Yazılışı
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    23.04.2020 - 16:52 |

    Kahkül Nasıl Yazılır? TDK Sözlük'te Kakhül Mü Yoksa Kakül Olarak Mı Yazıyor? Kahkül Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Dilimizde kullandığımız kelimelerin çoğu doğru yazılışları bilinmemektedir. Özellikle birleşik mi ayrı mı yazılır soruları sıklıkla sorulmaktadır. Kakül kelimesi de vatandaşlar tarafından çok sık araştırılan bir konudur. TDK sözlüklerinde dilimizde olan tüm kelimelerin anlamları ve yazılışları bulunmaktadır. Peki, kakül nasıl yazılır? Eş anlamlısı nedir? Eş anlamı olan sözcükler nelerdir? İşte, detaylar...

    Kahkül Nasıl Yazılır? TDK Sözlük'te Kakhül Mü Yoksa Kakül Olarak Mı Yazıyor? Kahkül Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Türk Dil Kurumu sözlüklerinde kelimelerin yazılış şekilleri, eş anlamlıları ve anlamları bulunmaktadır. Kakül kelimesi de sıklıkla hata yapılan kelimelerden birisidir.

    Kakül TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

    Türk Dil Kurumu sözlüklerine bakıldığında kakül ve kelimesi bulunamamıştır. Bu sebeple kelimenin doğru yazılışı ''kakül'' şeklinde olmalıdır. Kakül kelimesinin eş anlamlısı ise perçem kelimesidir.

    Kakül Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

    Kakül kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı cümle içerisinde örnekler ile aşağıda belirtilmiştir.

    - Kakül olduğu için saçın çok güzel duruyor. Doğru

    - Kuaförde saçlarıma kahkül yaptırdım. Yanlış

    - Kakhül saçlarına hiç yakışmadı. Yanlış

    Kakül Nedir?

    Kakül kelimesi Türk Dil Kurumunda anlamı bulunur. TDK'ya göre anlamı aşağıda açıklanmıştır.

    - Alına düşen kısa saç modeli, perçem.

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