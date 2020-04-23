Kahkül Nasıl Yazılır? TDK Sözlük'te Kakhül Mü Yoksa Kakül Olarak Mı Yazıyor? Kahkül Kelimesinin Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu sözlüklerinde kelimelerin yazılış şekilleri, eş anlamlıları ve anlamları bulunmaktadır. Kakül kelimesi de sıklıkla hata yapılan kelimelerden birisidir.

Kakül TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu sözlüklerine bakıldığında kakül ve kelimesi bulunamamıştır. Bu sebeple kelimenin doğru yazılışı ''kakül'' şeklinde olmalıdır. Kakül kelimesinin eş anlamlısı ise perçem kelimesidir.

Kakül Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

Kakül kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı cümle içerisinde örnekler ile aşağıda belirtilmiştir.

- Kakül olduğu için saçın çok güzel duruyor. Doğru

- Kuaförde saçlarıma kahkül yaptırdım. Yanlış

- Kakhül saçlarına hiç yakışmadı. Yanlış

Kakül Nedir?

Kakül kelimesi Türk Dil Kurumunda anlamı bulunur. TDK'ya göre anlamı aşağıda açıklanmıştır.

- Alına düşen kısa saç modeli, perçem.