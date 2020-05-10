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    HaberlerEğitim Haberleri Kahramanmaraş Nerede, Hangi Bölgede? Kahramanmaraş'ın Kaç İlçesi Var, Ortalama Nüfusu Nedir?
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    10.05.2020 - 00:14 |

    Kahramanmaraş Nerede, Hangi Bölgede? Kahramanmaraş'ın Kaç İlçesi Var, Ortalama Nüfusu Nedir?

    Kurtuluş Savaşında üstün cesareti ve kahramanlığı ile bilinen Kahramanmaraş şehri küçük bir şehirdir. Ülkemizde bulunan illerden bir tanesidir. Birçok güzelliği bulunan Kahramanmaraş ilimizin nerede ve hangi bölgede olduğunu öğrenebilir ve ziyaret edebilirsiniz. Peki, Kahramanmaraş nerededir? Hangi bölgede ve ilçeleri, nüfus ortalaması nedir? İşte, sizler için derlediğimiz detaylar.

    Kahramanmaraş Nerede, Hangi Bölgede? Kahramanmaraş'ın Kaç İlçesi Var, Ortalama Nüfusu Nedir?

    Dondurma denilince akla ilk gelen Kahramanmaraş ili ülkemizde bulunan 81 ilden birisidir. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer almaktadır.

    Kahramanmaraş Nerede?

    Kahramanmaraş ülkemizde bulunan şehirlerden birisidir. Akdeniz'in doğusunda yer almaktadır. Kahramanmaraş'ın kuzeyinde Kayseri, Sivas ve Malatya illerimiz yer almaktadır. Güneyinde ise Osmaniye ve Gaziantep şehirleri bulunmaktadır.

    Kahramanmaraş Hangi Bölgede?

    Ülkemizde bulunan 81 ilden birisi de Kahramanmaraş’tır. İlk yerleşim yerlerinden birisi olduğuna dair izlenimler bulunmaktadır. 1973 yılında Kahramanmaraş olarak anılan kentte ticaret gelişmiştir. Kahramanmaraş Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin birbirlerine en çok yaklaştığı bölgede yer almaktadır. Bu sebeple kuzeyinde kara iklimi görülür iken güneyinde Akdeniz iklimi görülür.

    Kahramanmaraş'ın Kaç İlçesi Var?

    Kahramanmaraş ilimizde 11 adet ilçe bulunmaktadır. Her ilçenin nüfus ortalaması birbirinden farklıdır. Kahramanmaraş ilçeleri Onikişubat, Dulkadiroğlu, Elbistan, Afşin, Türkoğlu, Pazarcık, Göksun, Andırın, Çağlayancerit, Nurhak, Ekinözüdür.

    Kahramanmaraş İlçelerinin Ortalama Nüfusu?

    Kahramanmaraş ilçelerinin ortalama nüfusları şu şekildedir:

    Onikişubat: 431.848
    Dulkadiroğlu: 222.673
    Elbistan: 141.534
    Afşin: 80.447
    Türkoğlu: 77.112
    Pazarcık: 69.097
    Göksun: 52.255
    Andırın: 32.503
    Çağlayancerit: 23.133
    Nurhak: 12.279
    Ekinözü: 11.221

     

    Antalya'da otomobili havuza çevirip caddede turladılarAntalya'da koronavirüse yönelik tedbir kapsamında yasak olduğu için denize ve havuza giremeyen otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak, 3 bin liraya satın aldığı otomobilin üstünü kesip içerisine branda gererek 200 lira daha masraf edip havuza dönüştürdü. Tokmak ve üç arkadaşı 'sosyal mesafeli oto havuz' adını verdiği aracıyla caddelerde ilerleyerek hem sürüş hem de havuz keyfi yaşadı.
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