Kahramanmaraş Nerede, Hangi Bölgede? Kahramanmaraş'ın Kaç İlçesi Var, Ortalama Nüfusu Nedir?

Dondurma denilince akla ilk gelen Kahramanmaraş ili ülkemizde bulunan 81 ilden birisidir. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer almaktadır.



Kahramanmaraş Nerede?



Kahramanmaraş ülkemizde bulunan şehirlerden birisidir. Akdeniz'in doğusunda yer almaktadır. Kahramanmaraş'ın kuzeyinde Kayseri, Sivas ve Malatya illerimiz yer almaktadır. Güneyinde ise Osmaniye ve Gaziantep şehirleri bulunmaktadır.



Kahramanmaraş Hangi Bölgede?



Ülkemizde bulunan 81 ilden birisi de Kahramanmaraş’tır. İlk yerleşim yerlerinden birisi olduğuna dair izlenimler bulunmaktadır. 1973 yılında Kahramanmaraş olarak anılan kentte ticaret gelişmiştir. Kahramanmaraş Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin birbirlerine en çok yaklaştığı bölgede yer almaktadır. Bu sebeple kuzeyinde kara iklimi görülür iken güneyinde Akdeniz iklimi görülür.



Kahramanmaraş'ın Kaç İlçesi Var?



Kahramanmaraş ilimizde 11 adet ilçe bulunmaktadır. Her ilçenin nüfus ortalaması birbirinden farklıdır. Kahramanmaraş ilçeleri Onikişubat, Dulkadiroğlu, Elbistan, Afşin, Türkoğlu, Pazarcık, Göksun, Andırın, Çağlayancerit, Nurhak, Ekinözüdür.



Kahramanmaraş İlçelerinin Ortalama Nüfusu?



Kahramanmaraş ilçelerinin ortalama nüfusları şu şekildedir:



Onikişubat: 431.848

Dulkadiroğlu: 222.673

Elbistan: 141.534

Afşin: 80.447

Türkoğlu: 77.112

Pazarcık: 69.097

Göksun: 52.255

Andırın: 32.503

Çağlayancerit: 23.133

Nurhak: 12.279

Ekinözü: 11.221