Kahramanmaraş Nerede, Hangi Bölgede? Kahramanmaraş'ın Kaç İlçesi Var, Ortalama Nüfusu Nedir?
Kurtuluş Savaşında üstün cesareti ve kahramanlığı ile bilinen Kahramanmaraş şehri küçük bir şehirdir. Ülkemizde bulunan illerden bir tanesidir. Birçok güzelliği bulunan Kahramanmaraş ilimizin nerede ve hangi bölgede olduğunu öğrenebilir ve ziyaret edebilirsiniz. Peki, Kahramanmaraş nerededir? Hangi bölgede ve ilçeleri, nüfus ortalaması nedir? İşte, sizler için derlediğimiz detaylar.
Dondurma denilince akla ilk gelen Kahramanmaraş ili ülkemizde bulunan 81 ilden birisidir. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer almaktadır.
Kahramanmaraş Nerede?
Kahramanmaraş ülkemizde bulunan şehirlerden birisidir. Akdeniz'in doğusunda yer almaktadır. Kahramanmaraş'ın kuzeyinde Kayseri, Sivas ve Malatya illerimiz yer almaktadır. Güneyinde ise Osmaniye ve Gaziantep şehirleri bulunmaktadır.
Kahramanmaraş Hangi Bölgede?
Ülkemizde bulunan 81 ilden birisi de Kahramanmaraş’tır. İlk yerleşim yerlerinden birisi olduğuna dair izlenimler bulunmaktadır. 1973 yılında Kahramanmaraş olarak anılan kentte ticaret gelişmiştir. Kahramanmaraş Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin birbirlerine en çok yaklaştığı bölgede yer almaktadır. Bu sebeple kuzeyinde kara iklimi görülür iken güneyinde Akdeniz iklimi görülür.
Kahramanmaraş'ın Kaç İlçesi Var?
Kahramanmaraş ilimizde 11 adet ilçe bulunmaktadır. Her ilçenin nüfus ortalaması birbirinden farklıdır. Kahramanmaraş ilçeleri Onikişubat, Dulkadiroğlu, Elbistan, Afşin, Türkoğlu, Pazarcık, Göksun, Andırın, Çağlayancerit, Nurhak, Ekinözüdür.
Kahramanmaraş İlçelerinin Ortalama Nüfusu?
Kahramanmaraş ilçelerinin ortalama nüfusları şu şekildedir:
Onikişubat: 431.848
Dulkadiroğlu: 222.673
Elbistan: 141.534
Afşin: 80.447
Türkoğlu: 77.112
Pazarcık: 69.097
Göksun: 52.255
Andırın: 32.503
Çağlayancerit: 23.133
Nurhak: 12.279
Ekinözü: 11.221