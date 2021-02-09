Kaizen Nedir, Ne Değildir? Örnekler İle Birlikte Kaizen Tekniği Nasıl Uygulanır?

Birçok kişi ve kurum tarafından bir felsefe olarak nitelendirilen Kaizen hakkında birçok kitap yazıldı. Bu kitaplardan bazıları Türkçeye de çevrildi:



İmai Maşaai - Kaizen: Japonya Rekabetteki Başarısının Anahtarı

Robert Mauer: Kaizen Yolu: Küçük Bir Adım Hayatınızı Değiştirebilir



Kaizen Nedir, Ne Değildir?



Kaizen sürekli daha fazla kâr elde etmek için uygulanan bir strateji ya da yöntem değildir. Temek amaç hem şirketlerin büyümesini hem de müşteri memnuniyetini sağlamaktır.



Kaizen tüm teknolojik yenilikleri şirket çatısı altında uygulamak değildir.

Sadece en doğru yenilikleri en doğru zamanda uygulama tekniğidir.



Kaizen kısa ya da uzun süreli değil sürekli bir iyileştirme yöntemidir.



Örnekler İle Birlikte Kaizen Tekniği Nasıl Uygulanır?



Kaizen tekniğinde temel amaç şirketlerin üretim ve hizmetlerindeki maliyetini düşürmektir. Bununla birlikte üretim ve hizmet kalitesini sürekli arttırmak da temel hedefler arasında yer alır. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için aşama aşama ilerlemek gerekir.



Günümüzde yüzlerce şirket tarafından uygulanan kaizen tekniğinin ilk aşaması, konu seçimidir. Gerekli araştırmalar ve görüşmeler yapılarak şirketin yeni hedefleri belirlenir. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için aylık ve yıllık planlar yapılır.



Sonraki aşamada farklı uzmanlık dallarında eğitim görmüş kişilerden bir ekip oluşturulur. Kaizen tekniğinin diğer kalite kontrol yöntemlerinden en büyük farkı oluşturulan ekiplerin hiyerarşik bir yapıda olmamasıdır.



Sonraki aşamalarda proje planları geliştirilir ve kademeli olarak hayata geçirilir.