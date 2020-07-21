Kaktüs Türleri Ve Özellikleri Nelerdir? Çiçek Açan, Dikenli, Dikensiz Kaktüs Çeşitleri

Memeli, balık ve kuş sınıfına dahil olan bu hayvanlar dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşamaktadır. Başta av teknikleri ve beslenme alışkanlıkları olmak üzere farklı özelliklere sahip olan bu hayvanların bazılarının soyları tükenmek üzere.

Ş Harfi ile Başlayan Hayvanlar Nelerdir?

1- Şahin: En büyük yırtıcı kuşlardan biridir. Kalabalık gruplar halinde avlanan şahinlerin en güçlü yerleri ise pençeleri olarak biliniyor. Görme duyuları son derece geliştiği için hem gündüz hem gece avlanabilirler. Aynı zaman en tüylü kuşların başında geldikleri için soğuk hava şartlarına kadar dirençleri çok yüksektir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda dünya üzerinde 50'ye yakın şahin türü olduğu tespit edildi. Bunlardan 30'dan fazlası ormanlarda yaşar ve vahşidir. Özellikle Rusya ve İran'da evcil şahin türlerine rastlamak mümkündür.

2- Şempanze: Genelde ormanlarda ve sulak arazilerde yaşayan şempanzeler Pongoiade ve insansı maymun olarak adlandırılır. En hızlı maymun türlerinden biridir. Aile bağları son derece gelişmiş olan bu canlıların insanlarla kurdukları ilişki de çok güçlü. Dişi şempanzeler sakin tabiatlı iken erkekleri agresif davranışlar sergiler. Küçük gruplar halinde önceden belirledikleri bölgelerde yaşar ve beslenirler. Bazen şempanze grupları bölge paylaşımı konusunda birbirleriyle kavga edebilir. Hepçil olan bu maymunlar genellikle ormandaki meyve ve bitkilerle beslenir.

3- Şeker kuşu: En büyüğü 10. cm olan şeker kuşu, en küçük kuşlardan biridir. Dünyada tek türü vardır ve çok nadir görülür. En çok görülen renkleri sarı olsa da beyaz ve mavi de olabilirler. Çiçeklerin nektarlarından beslendikleri için bu ismi almıştır. Ürkek bir yapıya sahip olan şeker kuşlar genelde gizlenerek yaşarlar.

4- Şakrak kuşu: İspinozgiller familyasından olan bu ötücü kuşların görünümü serçeye çok benzer. Ancak kırmızı - mavi renkleriyle serçelerden rahatlıkla ayırt edilebilirler. Boyları 12- 15 cm aralığındadır. Yaygın olarak İngiltere'de görülür. Uzak Doğu kültüründe önemli bir yere sahip olan bu canlılar Japonya'da doğanın yenilenişini simgeliyor. Bazı bölgelerde turuncu, kırmızı ve kahverengi olan türlerine de rastlanmaktadır. Şakrak kuşu özellikle ilkbahar ve yaz aylarında depoladıkları yiyecekleri yılın geri kalan zamanlarında yer.