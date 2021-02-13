Kalsifikasyon Nedir? Diş Hekimliğinde Kalsifikasyon Ne Anlama Gelir?

Kalsifikasyon tıp dünyasının en çok kullanılan terimlerinden bir tanesidir. Özellikle cerrahi bölümde kullanılması çok daha yaygındır. Bir diş ile ilgili cerrahi operasyonun merkezinde yer alan işlemdir de denilebilir. Bu bakımdan cerrahi operasyonu araştıranların mutlaka anlamını bilmesi gereken bir kelimedir.



Kalsifikasyon Nedir?



Kalsifikasyon Türk dil kurumuna göre kireç taşı durumuna dönüşme demektir. Tabi ki de tıptaki anlamı daha farklıdır. Kalsifikasyon tıpta bir dokunun sertleşmesi ve kemiksi bir doku haline gelmesi anlamında kullanılır.



Diş Hekimliğinde Kalsifikasyon Ne Anlama Gelir?



Kalsiyum tuzları diş ve diş çevresinde birikebilir. Bu birikim zamanla sertleşir. Bu sertleşme durumu da kalsifikasyon olarak adlandırılır. Genelde ağız ve diş sağlığı ile ilgilenenlerin her daim aşina oldukları bir durumdur.