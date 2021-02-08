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    08.02.2021 - 12:39 |

    Kan Grubu Hesaplama Nasıl Yapılır? Çocuğun Kan Grubunu Hesaplama Formülü

    Kan grubu, kanın özelliğini belirtmek için kullanılan bir sistemdir. 8'li kan grubu tablosu vardır. Bunlar; AB+, AB-, A+, A-, B-, B+, 0+, 0- şeklindedir. Bundan bağımsız olarak Rh değeri - ya da + değerinde olabilir. Pek çok sağlık kuruşunda ve işlemde kullanılan gruplardır. Herkesin kendine ait olan bir kan grubu vardır. Bunun yani kan grubu hesaplama işlemi ise gerek sağlık kuruluşlarında gerekse bir formül ile belirlenebilir. Aşağıda sizler için, kan grubu nasıl öğrenilir ve ne işe yarar gibi soruların cevaplarını bir araya getirdik.

    Kan Grubu Hesaplama Nasıl Yapılır? Çocuğun Kan Grubunu Hesaplama Formülü

    Kan grubu denildiğinde akla ilk gelen anne ve babadan alınan ve baskın olan türün bizde yansımasıdır. Bu kan grupları kandaki antikor düzeyine bakarak oluşturulmuş gruplardır.

    Çocuğun Kan Grubunu Hesaplamak Nasıl Yapılır?

    Bu hesaplamalar şu şekilde yapılabilir:

     0 ebeveyn x 0 ebeveyn var ise çocuk 0 kan grubuna dahil olur.

     0 ebeveyn x A ebeveyn var ise çocuk A ya da 0 kan grubuna ait olacaktır.

     0 ebeveyn x B ebeveyn var ise B ya da 0 kan gruplu çocuk olacaktır.

     0 ebeveyn x AB ebeveyn var ise A ya da B kan gruplu çocuk olacaktır.

     A ebeveyn x A ebeveyn var ise A ya da 0 kan gruplu çocuk olacaktır.

     A ebeveyn x B ebeveyn var ise A, B, AB ya da 0 kan gruplu çocuk olacaktır.

     A ebeveyn x AB ebeveyn var ise A, B ya da AB kan gruplu çocuk olacaktır.

     B ebeveyn x B ebeveyn B ya da 0 kan gruplu çocuk olacaktır.

     B ebeveyn x AB ebeveyn var ise A, B ya da AB kan gruplu çocuk olacaktır.

     AB ebeveyn x AB ebeveyn var ise A, B, AB kan gruplu çocuk olacaktır.

     

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