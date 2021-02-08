Kan Grubu Hesaplama Nasıl Yapılır? Çocuğun Kan Grubunu Hesaplama Formülü

Kan grubu denildiğinde akla ilk gelen anne ve babadan alınan ve baskın olan türün bizde yansımasıdır. Bu kan grupları kandaki antikor düzeyine bakarak oluşturulmuş gruplardır.

Çocuğun Kan Grubunu Hesaplamak Nasıl Yapılır?

Bu hesaplamalar şu şekilde yapılabilir:

0 ebeveyn x 0 ebeveyn var ise çocuk 0 kan grubuna dahil olur.

0 ebeveyn x A ebeveyn var ise çocuk A ya da 0 kan grubuna ait olacaktır.

0 ebeveyn x B ebeveyn var ise B ya da 0 kan gruplu çocuk olacaktır.

0 ebeveyn x AB ebeveyn var ise A ya da B kan gruplu çocuk olacaktır.

A ebeveyn x A ebeveyn var ise A ya da 0 kan gruplu çocuk olacaktır.

A ebeveyn x B ebeveyn var ise A, B, AB ya da 0 kan gruplu çocuk olacaktır.

A ebeveyn x AB ebeveyn var ise A, B ya da AB kan gruplu çocuk olacaktır.

B ebeveyn x B ebeveyn B ya da 0 kan gruplu çocuk olacaktır.

B ebeveyn x AB ebeveyn var ise A, B ya da AB kan gruplu çocuk olacaktır.

AB ebeveyn x AB ebeveyn var ise A, B, AB kan gruplu çocuk olacaktır.