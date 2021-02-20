Kanuni Esasi Nedir? Kanuni Esasi Önemli Maddeleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Osmanlı devletinin dünya genelinde görülen ve kesinlikle demokrasinin gelmesi gerektiğinin farkındaydı. Fakat çıkan isyanlar ve Osmanlı ordu komutanlarının isteği doğrultusunda meşrutiyeti ilan etmiştir.



Kanuni Esasi Nedir?



Osmanlı devleti hem Avrupa devletleri hem de Asya devletleri arasında bir geçiş devleti olmaktaydı. Topraklarının bir kısmı Avrupa’da ve halkı daha çok Avrupalı gibi davranmaya başlamıştır. Özellikle İstanbul halkında ve saray çevresinde bu durum çok net bir şekilde görülebilmektedir.



Fakat doğuda olduğu için ve daha çok doğuda ki durum ise daha çok padişahlık gibi ve halk eğitimsiz kalmıştır. Bu durum hemen hemen Osmanlı devletinin büyük çoğunluğunu oluşturan köylülerden oluşmaktaydı. Fakat Osmanlı devleti içinde bulunana bazı subaylar Osmanlı devletinin artık yeni bir sistemin gelmesini düşünmekteydiler. Bu sisteme meşrutiyet olarak kabul edilmiştir.





Kanuni Esasi Önemli Maddeleri ve Özellikleri Nelerdir?



Kanuni Esasi maddeleri oldukça önemli ve Osmanlı devleti açsında oldukça önemli olmaktaydı. Bu maddelerin bazıları bizzat direkt demokrasinin yansıması olmasa da Osmanlı devletinin düzeni için oldukça mantıklı bir sistem olarak görülmektedir. Kanuni Esasi bazı maddeleri şu şekilde olmaktadır.

● Osmanlı devletinin dini İslam, dili Türkçe dili olmaktadır.

● Ülkenin yasma işlemini ayan meclisi ve mebusan meclisi üstlenmiştir. Fakat bu meclisler bir tür danışma meclisi olmaktadır.

● Meclisin açılma ve kapanma yetkisi bizzat padişaha ait olmaktadır. Ayrıca meclis padişaha karı sorumludur.

● Meclis üyelerinin görev süresi dört yıl olmaktadır.