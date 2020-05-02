Kapitülasyon Ne Demek? Tdk'ya Göre Kapitülasyon Kelimesinin Anlamı Nedir?

Kapitülasyon kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiştir. Ekonomi ve tarihte rastlanan bir kelime olmakla birlikte ayrıcalık anlamı taşımaktadır.



Kapitülasyon Ne Demek?



Kapitülasyon kelimesi dilimize Fransızca "capütülation" kelimesinden geçmiştir. Kelime anlamı olarak baş ya da baş eğmek demektir. Bu kelime tarihte bir devletin diğerine geçici olarak tanımış olduğu hakları ifade etmektedir. Osmanlı Devletinin kurulduğu ilk yıllardan itibaren bu kelime kullanılmıştır. İlk defa Fransa'ya kapitülasyonların yani ticari ayrıcalıkların verilmesiyle dilimize yerleşmiştir. Bu kelime bir nevi pozitif ayrımcılığı ifade etmektedir. Denge politikası adına tarihte Osmanlı Devleti tarafından uygulanmış olan bir politika biçimidir.



Kapitülasyonlar, ilk olarak bu anlaşmayı sağlayan padişahın ölümüne kadar geçerli sayılmıştır. Ancak tarihte yaşanan yenilgiler sonucu süresiz hale getirilmiştir.



TDK'ye Göre Kapitülasyon Kelimesinin Anlamı Nedir?



TDK tarafından kapitülasyon kelimesinin anlamı açıklanmıştır. Sözlükte bulunan bu kelime farklı anlamlar taşımaktadır. Kapitülasyon sözlükte, ülke yurttaşlarının zararına olacak ayrıcalıkların yabancılara verilmesi şeklinde açıklanmıştır. Kelime anlamı olarak değerlendirilmesi gerekirse yabancı tüccarlara verilen pozitif ayrıcalık olduğu açıktır. Bu ayrıcalık yabancı tüccarlara verilmekte ve bu durum yabancı ülkelerin çıkarlarının ön plana çıkmasına sebep olmaktadır.