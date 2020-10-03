Karadeniz Bölgesi İlleri Ve İlçeleri Nelerdir? İsimleri Ve Nüfusları İle Karadeniz Şehirleri

Karadeniz Bölgesi, Türkiye'de en çok ile sahip olan bölgedir. Bu bölgede toplamda 18 şehir ve 194 ilçe bulunur. Karadeniz Bölgesi içinde yer alan illerden yüzölçümü en büyük olan yer Kastamonu, en az olan yer ise Bartın'dır.



Karadeniz Bölgesi İlleri ve İlçeleri Nelerdir?



Karadeniz Bölgesinde 18 şehir bulunur. Bu şehirlerden en çok ilçeye sahip olan il Kastamonu, en az ilçeye sahip olan il ise Bayburt'tur. Karadeniz illeri ve ilçeleri:

● Amasya ilinde 7 ilçe bulunur. Bu ilçeler Taşova, Göynücek, Amasya, Hamamözü, Merzifon, Gümüşhacıköy ve Suluova'dır.

● Artvin ilinde 8 ilçe vardır. Bu ilçelerden bazıları Şavşat, Hopa, Borçka, Arhavi ve Ardanuç'tur.

● Bartın ilinde 4 ilçe bulunur. Bu ilçeler Amasra, Merkez, Kurucaşile ve Ulus'tur.

● Bayburt ilinde 3 ilçe bulunur. Bu ilçeler Merkez, Demirözü ve Aydıntepe'dir.

● Bolu ilinde 9 ilçe vardır. Bu ilçelerden bazıları Merkez, Mudurnu, Yeniçağa, Gerede, Dörtdivan ve Mengen'dir.

● Çorum iline ait 14 ilçe bulunur. Bu ilçelerden bazıları Mecitözü, Karaören, Osmancık, Uğurludağ, Boğazkale, Dodurga, Kargı ve Laçin'dir.

● Düzce ilinde 7 ilçe vardır. Bu ilçeler Akçaova, Merkez, Cumayeri, Gölkaya, Kaynaşlı, Yığılca ve Çilimli'dir.

● Giresun iline ait 16 ilçe bulunur. Bu ilçelere Yağlıdere, Alucra, Tirebolu, Bulancak, Çamoluk, Merkez ve Keşap örnek verilebilir.

● Gümüşhane ilinde 6 ilçe bulunur. Bu ilçeler Merkez, Köse, Kelkit, Kürtün, Torul ve Şiran'dır.

● Karabük ilinde 6 ilçe bulunur. Bu ilçeler Eflani, Ovacık, Merkez, Yenice, Safranbolu ve Eskipazar'dır.

● Kastamonu ilinde 20 ilçe bulunur. Bu ilçelerden bazıları Çatalzeytin, Cide, Abana, İnebolu, Merkez, Taşköprü'dür.

● Ordu ilinin 19 ilçesi bulunur. Bu ilçelerden bazıları Mesudiye, Merkez, Perşembe, Fatsa, Aybastı'dır.

● Rize ilinin 12 ilçesi bulunur. Bu ilçelerden bazıları Çayeli, Fındıklı, Hemşin, Pazar ve Kalkandere'dir.

● Samsun ilinin 17 ilçesi bulunur. Bu ilçelerden bazıları 19Mayıs, Çarşamba, Havza, Bafra, Vezirköprü ve Ayvacık'tır.

● Sinop ilinin 9 ilçesi vardır. Bu ilçelerden bazıları Merkez, Dikman, Erfelek ve Gerze'dir.

● Tokat ilinin 12 ilçesi vardır. Bu ilçelerden bazıları Almus, Artova, Reşadiye ve Zile'dir.

● Trabzon ilinin 18 ilçesi vardır. Bu ilçelerden bazıları Of, Sürmene, Araklı, Maçka, ve Çaykara'dır.

● Zonguldak ilinin 6 ilçesi vardır. Bu ilçelerden bazıları Çaycuma, Karadenizereğli, Merkez'dir.

İsimleri ve Nüfusları ile Karadeniz Şehirleri



Karadeniz Bölgesine ait nüfus sayımı en son 2019 yılında yapılmıştır. Bu sayıma göre Karadeniz illeri ve nüfusları:

● Amasya: 337,800

● Zonguldak: 596,053

● Trabzon: 808,974

● Tokat: 612,747

● Sinop: 218,243

● Samsun: 1,348,542

● Rize: 343,212

● Ordu: 754,198

● Kastamonu: 379,405

● Karabük: 248,458

● Gümüşhane: 164,521

● Giresun: 448,400

● Düzce: 392,166

● Çorum: 530,864

● Bolu: 316,126

● Bayburt: 84,843

● Artvin: 170,875

● Bartın: 198,249'dur.