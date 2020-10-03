Karadenize Kıyısı Olan Ülkeler Ve Şehirler Hangileridir?

Karadeniz 461 bin kilometrelik bir alanı kaplamaktadır. Özellikle ekosistem için büyük önem taşımaktadır. Karadeniz'in en geniş yeri 1175 kilometre, en derin noktası ise 2 bin 210 metredir.



Karadeniz'e Kıyısı Olan Ülkeler ve Şehirler



Ülkemizde bulunan Karadeniz Bölgesinde ülkemiz sınırları içerisinde bulunan birçok il bulunmaktadır. Ülkemiz dışında dünya üzerinde de Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler bulunur. Bunlar dışında genellikle Karadeniz'e kıyı olan ülkelerin en önemli şehirleri Karadeniz kıyısı üzerinde yer almaktadır.



Karadeniz'e Kıyısı Olan Ülkeler Nelerdir?



Karadeniz kuzeyinde Ukrayna, kuzeydoğusunda Rusya, doğusunda Gürcistan ve güneyinde Türkiye ülkelerinin bulunduğu bir iç denizidir. Ayrıca batıda Romanya ve Bulgaristan ülkeleri ile çevrili bir deniz olmaktadır. Karadeniz'e kıyısı olan birçok ülke bulunmaktadır. Bu ülkeler şunlardır:



- Karadeniz'in batısında yer alan Bulgaristan ülkesinin Karadeniz'e kıyısı bulunmaktadır. Bulgaristan ülkesinde Karadeniz kıyısında bulunan en önemli şehirler yer almaktadır. Bunlar Varna ve Burgaz illeridir.



- Karadeniz'e kıyısı olan diğer bir ülke ise Gürcistan olmaktadır. Gürcistan Karadeniz sahil şeridi üzerinde önemli şehirler yer almaktadır.



- Romanya ülkesinin de Karadeniz'e kıyısı bulunur. Karadeniz'in batısında yer almaktadır. Köstence ve Mankalya illeri Karadeniz kıyısında yer almaktadır.



- Karadeniz'in kuzey doğusunda bulunan Rusya ülkesi Kuzey Karadeniz'in en önemli limanlarından Yalta, Kreç ve Sivastopol limanlarına sahiptir.



- Karadeniz'in güney gölgesi kıyı şeridinde bulunan ülke ise Türkiye'dir. Türkiye'nin Karadeniz kıyısında pek çok şehri de bulunmaktadır.



- Karadeniz'e kıyısı olan diğer bir ülke ise Ukrayna'dır. Ukrayna'da Karadeniz etkin bir şekilde kullanılmakta ve eğitim kurumuyla denizcilik alanında öğrenci yetiştirilmektedir.



Karadeniz'e Kıyısı Olan Şehirler Nelerdir?



Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin hangi şehirleri kıyı şeridinde yer almaktadır sorusu son dönemlerde en çok merak edilen konulardan birisidir. Karadeniz'e kıyısı olan şehirleri şu şekilde açıklayabiliriz:



- Bulgaristan: Ahtopol, Albena, Alçık, Burgaz, Emona, Golden Sans, Kiten, Nesebar, Obzor, Pomorie, Primorsko, Rusalka, Sozopol, Sunny Beach illerinin Karadeniz'e kıyısı bulunmaktadır.

- Rusya: Anapa, Novorossiysk, Soçi, Tuapse illerinin Karadeniz'e kıyısı bulunmaktadır.

-Ukrayna: Alupka, Aluştta, Eupatoria, feodosya, Gurzuf, Kreç, Köstebel, Odessa, Sivastopol, Sudak, Yalta illerinin Karadeniz'e kıyısı bulunmaktadır.

- Türkiye: Artvin, Girsun, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak ve Kırıklareli illerinin Karadeniz'e kıyısı bulunmaktadır.

- Gürcistan: Batum, Chakvi, Gagra, Gonio, kabuleti, Kvariati, Pitsunda, Poti, Sohum, Ureki illerinin Karadeniz'e kıyısı bulunmaktadır.

- Romanya: Jupiter, Coatineşti, Köstence, Mamaia, Mangalia, Neptun, Olimp, Saturn, Tasilşasi, Vama Veche, Venus illerinin Karadeniz'e kıyısı bulunmaktadır.