Karayolu Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Kara Yolu Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Karayolu kelimesi ulaşımda kullanılan yol anlamında kullanılmaktadır. Genellikle yazım yanlışı olmasının nedeni bitişik mi ayrı mı yazmak gerekliliğinde yapılmaktadır.



Karayolu Nasıl Yazılır?



Karayolu kelimesi yazım yanlışı yapılmamak için bitişik yazılan bir kelimedir. Doğru yazılışı ise karayolu şeklinde olmaktadır. İki kelimeden oluşması ayrı yazılmasını gerektirmemektedir.



TDK 'ya Göre Karayolu Kelimesinin Doğru Yazılışı Nasıldır?



Türk Dil kurumuna göre karayolu kelimesinin doğru yazılışı karayolu şeklinde bitişik olmaktadır. Yazım yanlışı kabul edilen yazılış şekli ise kara yolu olarak ayrı yazım şeklidir. Yazım yanlışlarında kelimelerin bazılarında bitişik ve ayrı yazılış kurallarına uygun olarak yazım yapılmalıdır. Karayolu kelimesi yolun karadan olduğunu belirtmek için kullanıldığından bitişik yazımı uygun görülmektedir.