Karbon Nedir, Nerelerde Kullanılır? Karbonun Özellikleri Nelerdir?

Karbon diğer elementlere göre daha fazla birleşik oluşturmaktadır. Ayrıca sürekli olarak bitkilerin yaşamı, hayvanların yaşamı ve atmosferi ile çevrilidir.



Karbon Nedir?



Karbon doğada en yaygın olarak bulunan elementlerden bir tanesidir. Sembolü C olarak ifade edilir. Periyodik tabloda 14. grupta yer almaktadır. Atom sayısı ise 6 olmaktadır.



Karbon tabiatta saf hali ile grafit ve elmas şeklinde bulunmaktadır. Elmasın karbon bağları çok güçlü iken grafitin karbon bağları zayıftır. Grafit ile elmas oksijen ile tepkimeye girerek, aynı kimyasal reaksiyon gerçekleşir ve yandığı durumda karbon oksijene bağlanır. Böylece karbondioksit oluşur.



Karbon Nerelerde Kullanılır?



Karbon tarih öncesinde keşfedilmiş bir elementtir. Günümüzde pek çok alanda da kullanılmaktadır. Karbon elementi aslında tüm endüstride kullanılır. Kömür, metan gazı ve ham petrollerde yakıt amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca yazıcılar ve boyama için mürekkep yapımında da kullanılmaktadır.



Grafitler genellikle pil, frenler ve yağlayıcı yapımında kullanılır. Kalemlerin siyah kısmı içinde kullanılan bir üründür. Elmaslar ise takılar için kullanılır. Elmaslar değerli olan tüm taşlar içerisinde en değerli olarak düşünülen bir taştır.



Karbonun Özellikleri Nelerdir?



Karbon elementinin kendine has birçok özelliği bulunur. Bu özellikleri ile de doğada bulunan en önemli elementler arasındadır. karbon elementinin özelliklerini şu şekilde açıklayabiliriz:



- Karbon doğada şekilsiz, grafit ve elmas şeklinde bulunmaktadır. Yeryüzü üzerinde 3 farklı allotrop halinde yer alır.

- Allotropların atomları farklı şekilde birbirine uymaktadır. Fakat Allotroplar aynı elementten yapılmış malzemelerdir.

- Karbon elmas Allotropunda doğada bulunan en sert maddedir.

- Ayrıca karbon herhangi bir elemanın en yüksek derecede termal iletkenliğine de sahiptir.

- Grafit en yumuşak malzemelerden birisidir. Rengi ise siyah ve gridir. Fakat elmas şeffaftır.

- Grafit elektriği iyi iletir.

- Amorf karbon ise siyah renkte ve kömür kurumları tanımlamak amacıyla kullanılır.

- Karbon diğer karbon atomları ile bağ kurar ve molekül zincirleri yapmaktadır. Bu da karbonun en önemli özelliğidir.

- Tüm elementler içerisinde karbon en yüksek erime noktasına sahip olan elementtir.

- Karbonun sembolü C iken atom numarası 6'dır.

- Ametal grup içerisindedir.

- Yoğunluğu 2267 kg/m3'tür.

- Karbonun atom ağırlığı 12.0107 amu, atom yarıçapı ise 70 (67) pm olmaktadır.