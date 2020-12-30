Kardelen İsminin Anlamı Nedir? Kardelen Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Nadide ve hoş bir çiçeği anımsatan Kardelen pek çok kişinin bildiği bir isimdir. Kökeni Türkçe olması ile beraber aynı zamanda anlamı üzerinden naif ve hoş bir okunuş imkanı tanıyor. Daha çok tek başına kullanılabilecek özel isimlerden biridir.



Kardelen Ne Demek?



Farklı anlamları ile beraber Kardelen ismini minik yavrunuz için değerlendirebilirsiniz.



- Çiğdem

- Nergisgillerden olan ve baharda açan soğanlı bitki türü.



Özellikle görüntüsü ile oldukça hoş bir etki yaratan Kardelen, aynı güzelliği kız çocukları için isim üzerinden de katıyor. Ayrıca Türkçe kökenli olması nedeniyle tercih edilen ve sevilen isimler arasında yer aldığını söylemek mümkün. Arzu edilirse başka isimlerle uyumlu olarak da kullanılabilir.



Kardelen İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Bu güzel isim için merak edilen konular arasında Kardelen isminin Kur'an'da geçip geçmediği yer alıyor. Bu güzel isim Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Özellikle Naif ve nadide bir çiçeği anımsatan bu güzel isim konusunda, birçok anne ve baba Kardelen isminin anlamı hakkında bilgi almaya çalışıyor. Verilen böylesi güzel anlamı ile beraber listeye eklenebilecek en güzel ve en özel isimlerden biridir.