Karne notları için ‘geçti-kaldı’ önerisi

Türk Eğitim-Sen’in, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) iş birliğiyle ve UNESCO Milli Komisyonu’nun desteğiyle 22-24 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiği “Dünyada ve Türkiye’de Güncel Gelişmeler Işığında 2023’e Doğru Dijital Eğitim Çalıştayı”nın sonuçları belli oldu. Türkiye ve yurt dışındaki 40 üniversiteden 100’e yakın akademisyenin katıldığı çalıştayda, “Dijital Eğitimin Felsefesi ve Sosyolojisi”, “Dijital Eğitim ve Öğretim Programları”, “Dijital Eğitimin Yönetimi, “Dijital Eğitimde Öğretmen Yetiştirme”, “Dijital Eğitimde Materyal Geliştirme”, “Dijital Eğitimde Yapay Zeka ve Etik”, “Dijital Eğitim ve Öğretmen-Öğrenci-Veli Psikolojisi”, “Dijital Eğitimde Ölçme Değerlendirme” olmak üzere sekiz ana başlık altında öneriler sıralandı.

‘Notlar objektif olmaz’

Öneriler arasında okullarda yüz yüze eğitime geçilmemesi durumunda karne notlarının “geçti-kaldı” yöntemine dönüştürülmesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve üniversiteye geçişte kullanılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) gibi merkezi sınavlarda etkili olan not ortalamasının, sadece öğrencinin yüz yüze eğitim süreçlerinde elde ettiği notlar kullanılarak hesaplanması gibi öneriler yer aldı.

Çalıştayın sonucunu Milliyet’e değerlendiren Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, okul başarı puanı ve ortaöğretim başarı puanı hesaplanırken okul notlarının değerlendirmeye alındığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Bu yıl karne notları hesaplanırken uzaktan eğitim döneminde yapılan değerlendirmelerle karne notu belirlenmesinin sağlıklı olacağını düşünmüyoruz. Eğer öğretim yılı sonuna kadar yüz yüze eğitimden yoksun kalırsak, değerlendirmelerimizi, sınavlarımızı yüz yüze yapmaktan yoksun kalırsak, MEB’in karne notlarını ‘Kaldı’ ya da ‘Geçti’ şeklinde değerlendirmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz. Aksi taktirde karne notlarının objektif bir değerlendirme sonucu olacağına inanmıyoruz. Bu noktada bir kez daha MEB’e çağrıda bulunuyoruz.”

İki maaş tutarı ödenek

Çalıştay raporunda yer alan diğer bazı öneriler de şöyle:

- Olağanüstü hallere ilişkin alternatif öğretim programları hem dijital hem normal hem de hibrit eğitime uygun hâle getirilmeli.

- Eğitim çalışanlarının uzaktan eğitim süreçlerinde internet, bilgisayar ve diğer konularda edinecekleri ekipman ve hizmet bedelleri için eğitim öğretim hazırlık ödeneği iki öğretmen maaşı olarak ödenmeli ve her yıl bu rakam güncellenmeli.

- Dijital eğitim programının kazanımları çerçevesinde öğrenme kayıpları belirlenmeli.

- Tablet ve bilgisayar dağıtımında engelli ve muhtaç öğrencilere öncelik verilmeli.

- İnternetin eğitim amaçlı kullanımlarının ücretlendirilmesinde daha az kâr amacı gütmesi hakkında bakanlık tarafından düzenlemeler yapılmalı.