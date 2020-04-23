Karnıbahar Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Karnı Bahar Mı Yoksa Karnıbahar Olarak Mı Yazıyor?

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında bu kelimenin doğru yazılışı ’karnıbahar’ biçiminde karşımıza çıkıyor. Yani Türkçede bu kelime bitişik olarak yazılmaktadır.



Karnabahar TDK’ya Göre Doğru Yazılışı



Bu kelimenin Türk Dil Kurumuna göre doğru yazılışı ‘karnıbahar’ olarak öne çıkıyor. Cümle içinde kullanırken mutlaka bitişik şekilde bu kelimeyi ele almanız gerekiyor.



Karnıbahar (Doğru)

Karnı bahar (Yanlış)



Karnabahar Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri



Karnabahar kelimesini cümle içerisinde anlamı üzerinde örneklendirmek mümkün.



‘’Bugün karnabahar yiyeceğiz’’



‘’Son dönemlerde pazar tezgahlarında karnabahar yer almıyor’’



Karnıbahar Nedir?



Çiçekleri etli ve tanecikli bir görünüşü bulunan, yaprakları lahanaya benzeyen ve sebze olarak değerlendirilen turpgillerden bir bitki ve olarak ele almak mümkün. Bu anlamı itibariyle gündelik yaşam içerisinde bitişik olarak karnabahar kelimesini kullanabilirsiniz. Tek başına da cümle içerisinde değerlendirmek mümkündür.